Justin Bieber è stato bandito dalla Ferrari: non potrà più comprarne

Avere una Ferrari è il sogno di tante persone, ma non tutti possono permetterselo per problemi di natura economica. E c’è anche chi, pur avendo infinite quantità di denaro, non può comprarne una perché bandito dalla società italiana. Si tratta di Justin Bieber, a cui di fatto l’azienda di Maranello non venderà più alcuna sua vettura a causa di svariate azioni che hanno fatto storcere il naso ai vertici. Il cantante, che ha acquistato una Ferrari 458 diversi anni fa, non la tratta esattamente come ci si aspetta da un possessore della vettura di lusso più amata a livello globale.

Bieber e la sua Ferrari: dalla vernice blu all’asta

La star della musica mondiale, Justin Bieber, ha acquistato una Ferrari 458 tempo fa, ma non se ne prende cura in maniera adeguata. Almeno questo è il pensiero della stessa Ferrari, dopo il video pubblicato sui social dell’artista in cui raccontava di aver dimenticato dove avesse parcheggiato la vettura sportiva. Quest’ultima è stata poi ritrovata da un membro del suo staff, dopo due settimane. A questo si aggiungono atteggiamenti su cui l’azienda non transige: ha dipinto l’auto di blu elettrico, poi l’ha messa all’asta. Comportamenti con cui ha violato il codice etico della società. Tra le clausole al momento dell’acquisto c’è quella di non riverniciare la macchina e vige un divieto rigidissimo di rivendita.

Bieber come 50 Cent, Kim Kardashian e Nicolas Cage

I fatti risalgono al 2017 ma la notizia della scelta della Ferrari è delle ore scorse. Non si tratta della prima volta, però, per l’azienda di Maranello. Le auto del Cavallino Rampante sono vietate ad altre star, tutti in blacklist. Si va da 50 Cent a Tyga, fino alla star hollywoodiana Nicolas Cage, alla regina delle influencer Kim Kardashian e al pugile Floyd Mayweather. Bieber si aggiunge alla schiera di artisti e sportivi che non potranno più acquistare alcuna vettura prodotta dalla Ferrari. Gliene restano due: una F430 acquistata a 16 anni, personalizzata in nero, e la F458 che lo ha portato ad essere bandito.