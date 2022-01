Justice League stasera su Italia 1: 5 curiosità sul film in onda alle 21.20

La prima serata di Italia 1 propone l’action movie Justice League, in onda stasera, domenica 16 gennaio 2022, a partire dalle 21.20. Diretto da Zack Snyder e Joss Whedon e uscito nelle sale nel 2017, il film è ispirato ai fumetti della DC Comics sull’omonimo gruppo di supereroi creato da Gardner Fox. Quinta pellicola del DC Extended Universe, riporta in scena Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg, che si ritrovano per fare fronte unito contro il terribile alieno Steppenwolf e del suo esercito di Parademoni.

Justice League: le cose da sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Justice League: la trama

Davanti all’avanzare di una nuova, temibile minaccia, il miliardario Bruce Wayne mette in discussione la scelta di lottare da solo e decide di fare squadra con un team di supereroi provenienti da diverse parti del pianeta. Così, messe le mani su un repertorio di filmati che ritraggono alcuni metaumani impegnati a fare uso di abilità sovrannaturali, l’irreprensibile Batman, irrigidito dall’età ma ispirato dal sacrificio di Superman, si allea con la principessa delle Amazzoni Wonder Woman: saranno proprio loro due che, tra mille difficoltà, si occuperanno della ricerca e del reclutamento di questa insolita armata. Partendo dal covo segreto del giovane Barry Allen. Dietro al talentuoso perito forense di Central City, infatti, si nasconde Flash, capace di muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Ma se convincerlo a unirsi alla causa non è poi così complicato, conquistare la fiducia e poter contare sull’expertise del bubero sovrano di Atlantide sembra essere un’impresa davvero ardua. Davanti alle richieste di Wayne, la reazione di Arthur Curry, ben più noto come Aquaman, non sarà delle migliori. Tuttavia, la prospettiva di partecipare a una missione di quella levatura lo faranno integrare perfettamente nel resto del gruppo. A cui, in ultima battuta, si unirà anche Victor Stone, un ex atleta rivestito di componenti meccaniche che, per questo, si è guadagnato il soprannome di Cyborg. Una volta al completo, le forze della Justice League sono pronte a scendere in campo. Ad attenderle un attacco di proporzioni catastrofiche che metterà a dura prova la loro sopravvivenza.

Justice League: il cast

Nel cast di Justice League figurano alcuni dei volti più noti del cinema internazionale, tra cui Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal – El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), J.K Simmons (James Gordon), Connie Nielsen (Regina Ippolita), Robin Wright (Generale Antiope), Joe Morton (Silas Stone), Billy Crudup (Henry Allen), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Amber Heard (Mera), Joe Manganiello (Slade Wilson / Deathstroke) e Jesse Eisenberg (Lex Luthor).

Justice League: 5 curiosità sulla pellicola

1) Justice League: un improvviso cambio di regia

Inizialmente diretto da Zack Snyder, la post-produzione e le riprese di una serie di scene aggiuntive del film sono state gestite da Joss Whedon, a causa di un grave lutto che ha costretto Snyder ad abbandonare il progetto nel maggio 2017.

2) Justice League: la genesi di un progetto travagliato

Ci sono voluti 10 anni prima che Justice League prendesse vita e approdasse nei cinema. In realtà, una bozza iniziale era già stata buttata giù nel 2007 da George Miller. Che, tentando di assemblare la squadra di supereroi, aveva proposto diversi attori tra cui D.J Cotrona nei panni di Superman, Armie Hammer in quelli di Batman, Megan Gale nel ruolo di Wonder Woman, il rapper Common come in quello di Green Lantern, Hugh Keays – Byrne nella parte di Martian Manhunter, Santiago Cabrera in quella di Aquaman e, infine, Adam Brody in quella di Flash. Nonostante fosse stato messo in pre-produzione, il lungometraggio, intitolato Mortal, venne quasi immediatamente accantonato e non vide mai la luce. Fino a quando non è arrivato Justice League che, nonostante l’hype dei fan, si è rivelato un grande flop commerciale e ha ricevuto recensioni ben poco piacevoli da pubblico e critica.

3) Justice League: il mistero dei baffi di Henry Cavill

Tra i protagonisti della pellicola spicca, senza dubbio, l’amatissimo Superman, interpretato da Henry Cavill. In una serie di interviste, l’attore ha rivelato un curioso retroscena: il viso dell’eroe non corrisponde in tutto e per tutto a quello del suo interprete. All’epoca delle riprese, infatti, Cavill sfoggiava due grossi baffi che non poteva assolutamente tagliare (erano uno dei tratti distintivi del suo personaggio in Mission, progetto a cui stava lavorando in contemporanea) e, per ovviare alla cosa, il regista aveva suggerito di cancellarli digitalmente. Ecco perché il volto dell’Uomo d’acciaio, sul grande schermo, appare perfettamente liscio.

4) Justice League: la mancata collaborazione con Hans Zimmer

La colonna sonora del film è stata curata da Junkie XL, mentre Danny Elfman si è occupato del sottofondo delle scene aggiuntive. In origine, tuttavia, i produttori avevano pensato di affidarsi al genio e al talento di Hans Zimmer, il compositore che si era occupato delle musiche in Batman versus Superman: Dawn of Justice , L’uomo d’acciaio e la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. L’idea, sfortunatamente, non riuscì ad andare in porto.

5) Justice League: una data simbolica

La data d’uscita di Justice League negli Stati Uniti, il 17 novembre 2017, non è stata dettata dal caso. Si trattava, infatti, del 25esimo anniversario della pubblicazione e distribuzione nelle fumetterie del numero speciale di Superman in cui l’Uomo d’acciaio veniva ucciso da Doomsday. Ma non solo. In quel giorno, nel lontano 2001, aveva debuttato anche la serie animata dedicata alla Justice League, la cui sigla ha ispirato il logo cinematografico della DC.