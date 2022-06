Da Jurassic World a Thor e Minions, i potenziali successi al cinema dell’estate

Tom Cruise re del botteghino. Top Gun: Maverick, sequel del cult del 1986, ha infatti registrato numeri da record nei primi giorni di programmazione. Sfruttando il Memorial Day americano, il film ha totalizzato ben 160,5 milioni di dollari nel weekend d’apertura, sfondando il muro dei 300 milioni a livello globale. Si tratta del terzo miglior esordio del 2022, dietro solo a Doctor Strange nel Multiverso della Follia e The Batman. L’estate però si prospetta davvero fiorente per il grande schermo, che potrebbe giovare dall’uscita di nuovi blockbusters. Variety ha provato a ipotizzare i potenziali successi dei prossimi tre mesi, tra cui Jurassic World: Il Dominio e Thor: Love and Thunder, quarto capitolo sull’eroe Marvel. Occhio anche a Elvis, di recente presentato al Festival di Cannes, e all’horror Nope di Jordan Peele.

Non solo Top Gun: Maverick, i possibili successi cinematografici dell’estate 2022

1. Jurassic World: Il Dominio, l’ultimo capitolo sui dinosauri

In uscita domani 2 giugno, Jurassic World: Il Dominio si candida di diritto per un posto al tavolo dei migliori incassi dell’estate e del 2022. Il terzo capitolo del reboot Universal dovrebbe chiudere l’epopea iniziata nel lontano 1993 da Jurassic Park. La trama vedrà protagonisti, oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, anche i personaggi del cult di Steven Spielberg Laura Dern, Jeff Goldlbum e Sam Neill. Proprio “l’elemento nostalgia” potrebbe, secondo Vairety, giocare un ruolo centrale per il successo del film, sulla falsariga di quanto visto per Top Gun: Maverick. Inoltre, i due precedenti capitoli reboot hanno registrato rispettivamente 200 milioni e 150 milioni all’esordio, alzando notevolmente le aspettative.

2. Minions: Come Gru diventa cattivissimo, per l’animazione è sfida a Buzz Lightyear

Il 27 agosto segnerà il ritorno al cinema dei divertentissimi Minions, creaturine gialle che esordirono nella saga Cattivissimo Me. Il tramonto dell’estate porterà con sé Minions: Come Gru diventa cattivissimo, secondo capitolo con protagonisti Bob, Stuart e Kevin. Il primo film guadagnò 1,1 miliardi di dollari, con un weekend di apertura negli Stati Uniti da 115 milioni. La lunga attesa, dovuta al ritardo per la pandemia, potrebbe aver alimentato ancor di più l’attesa dei fan dell’animazione, ma occhio alla concorrenza. Due mesi prima, il 15 giugno, arriverà in sala Lightyear, spin off di Toy Story che narrerà le origini di Buzz. Per Variety sarà una bella lotta, anche se l’orientamento più adulto dei recenti progetti Disney non dovrebbe ostacolare l’ascesa dei Minions.

3. Thor: Love and Thunder, l’estate può contare sulla garanzia Marvel

Se si parla di potenziali successi al cinema, è impossibile non considerare i Marvel Studios. Lo confermano i recenti risultati di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Spiderman: No Way Home, rispettivamente 877 milioni e 1,89 miliardi al botteghino. Ecco che allora Thor: Love and Thunder, quarto capitolo sul dio del tuono con il volto di Chris Hemsworth, si appresta a seguirne le orme. In uscita il 6 luglio, vanterà anche le apparizioni dei Guardiani della Galassia, importante incentivo per l’interesse del pubblico. Il terzo film della saga, Thor Ragnarok, nel 2017 aprì con 122 milioni di dollari, 40 in più del predecessore, pertanto per Variety ci si può aspettare un risultato analogo.

4. Elvis e Nope, gli altri film al cinema da tenere d’occhio in estate

L’estate 2022 vanterà anche altri progetti che potrebbero portare a più di qualche sorpresa. Fra questi, menzione particolare per Elvis, biopic sul re del rock con Austin Butler e Tom Hanks atteso per il 22 giugno. Il film, che vanta un brano dei Maneskin nella colonna sonora, segna il ritorno alla regia di Baz Luhrmann dal 2013, quando portò in sala Il grande Gatsy con Leonardo DiCaprio. Accolto positivamente dalla critica al recente Festival di Cannes, potrebbe ottenere anche il plauso del pubblico, soprattutto i fan dell’artista. Attenzione anche a Nope, prossimo film del maestro horror Jordan Peele, autore di Scappa – Get Out e Noi, quest’ultimo capace di aprire nel 2019 con 71 milioni di dollari. L’uscita italiana è prevista per l’11 agosto.