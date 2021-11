Jurassic World, stasera su Italia 1: cast e trama del film con Chris Pratt e Omar Sy

Chris Pratt e Omar Sy sono i protagonisti di Jurassic World, in onda questa sera, domenica 21 novembre 2021, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Colin Trevorrow e ispirato all’omonimo romanzo di Michael Crichton, il quarto capitolo della saga di Jurassic Park è uscito nelle sale nel 2015, dopo essere rimasto in archivio per oltre tredici anni. Le recensioni positive da parte della critica e la buona accoglienza del pubblico (ha incassato 1.6 miliardi di dollari al botteghino, occupando il sesto posto tra i maggiori incassi nella storia del cinema), hanno fatto sì che venissero prodotti anche un sequel, Jurassic World – Il regno distrutto nel 2018 e una serie animata, Jurassic World – Nuove avventure, nel 2020. Ma non è tutto. Un altro seguito ancora, Jurassic World: Dominion, arriverà nei cinema a giugno 2022.

Jurassic World: le cose da sapere sul film in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Jurassic World: la trama

Dopo il fallimento del Jurassic Park e la morte di John Hammond, l’imprenditore Simon Masrani decide di acquisire l’International Genetic Technologies con lo scopo di riformarlo e ristrutturarlo. Ha due obiettivi: riportarlo ai vecchi fasti e, soprattutto, aprire su Isla Nublar un nuovo parco di dinosauri, il Jurassic World. Una volta terminati i lavori, la struttura si riempie di visitatori e riscuote uno straordinario successo. Ma, col passare del tempo, gli affari iniziano a entrare in crisi: il pubblico non vede più come una novità l’idea di un posto dove i dinosauri scorrazzano liberi e possono essere osservati e ammirati da vicino. Per rimediare al calo delle visite e attirare l’attenzione del pubblico, il team di scienziati progetta nuovi esemplari di dinosauri, geneticamente modificati. Tra questi l’Indominus Rex, molto intelligente ma particolarmente aggressivo. La sua fuga improvvisa scatenerà una reazione a catena fra gli altri animali e manderà la città nel panico.

Jurassic World: il cast

Accanto a Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady, nel cast di Jurassic World troviamo anche Omar Sy (Barry Sembène), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Irrfan Khan (Simon Masrani), Vincent D’Onofrio (Vic Hoskins), Jake Johnson (Lowery Cruthers), Lauren Lapkus (Vivian Krill), Ty Simpkins (Gray Mitchell), Nick Robinson (Zach Mitchell), BD Wong (Dott. Henry Wu), Brian Tee (Katashi Hamada), Katie McGrath (Zara Young), Andy Buckley (Scott Mitchell) e Judy Greer (Karen Mitchell).