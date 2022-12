Junior Eurovision Song Contest oggi su Rai1: chi è l’italiana Chanel Dilecta

Tutto pronto per il Junior Eurovision Song Contest, edizione dedicata ai ragazzi fra i 9 e 14 anni provenienti da tutta Europa. Oggi 11 dicembre, in diretta alle 15.50 su Rai1, andrà in onda la finale dall’Arena Demircian di Erevan, in Armenia, vincitrice lo scorso anno con la cantante Maléna. Sedici le nazioni partecipanti, tra cui l’Italia che sarà presente con la 13enne Chanel Dilecta Apolloni, che canterà il brano Bla Bla Bla. Ecco il profilo della giovane artista e qualche curiosità sull’evento più importante a livello europeo per gli astri nascenti della musica. Alla conduzione ci saranno invece Francesca Fialdini e Mario Acampa. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

We have the magical running order! 🥳 Here's how this Sunday's #JESC2022 Grand Final will go down: https://t.co/8DB9YQtW2I pic.twitter.com/ikmlDIwDP3 — Junior Eurovision (@EurovisionJr) December 5, 2022

Chanel Dilecta, chi è la cantante per l’Italia al Junior Eurovision Song Contest

Fra i 16 giovani artisti che si contenderanno la vittoria finale ci sarà l’italiana Chanel Dilecta. Originaria di Thiene, paese in provincia di Vicenza, ha 13 anni e non è nuova agli eventi internazionali. Figlia di una cantante lirica, che ha promosso sin da subito la sua carriera nella musica, ha già calcato i palcoscenici di differenti rassegne negli ultimi anni. Nel 2021 ha partecipato al TMF (Tour Music Fest), all’Italian Performer Cupe e al talent The Coach Contest. Come riporta il sito ufficiale della manifestazione, Chanel canta sin dall’età di quattro anni, suona pianoforte e pratica danza moderna e arte scenica. Grande fan di Harry Styles, ama trascorrere il tempo libero disegnando gioielli e leggendo romanzi. Al Junior Eurovision Song Contest canterà il brano Bla Bla Bla, che racconta la posizione dei più giovani sui temi caldi del momento, dalla pace al cambiamento climatico.

Oltre a Chanel ci saranno altri 15 giovani artisti provenienti da ogni angolo d’Europa. Saranno Kejtlin Gjata per l’Albania, Nare per i padroni di casa dell’Armenia e Lissandro per la Francia. Mariam Bigvava canterà per la Georgia, mentre in rappresentanza dell’Irlanda spazio a Sophie Lennon. Gaia Gambuzza si esibirà sotto lo stendardo di Malta, David Charlin per il Kazakistan e Luna per l’Olanda. Lara Trpčeska e Irina Davidovska canteranno per la Macedonia del Nord, Laura Bączkiewicz per la Polonia e Nicolas Alves per il Portogallo. La Serbia sarà al Junior Eurovision Song Contest con Katarina Savić, la Spagna con Carlos Higes e l’Ucraina con Zlata Dyzunka. Infine Freya Skye sarà sul palcoscenico per il Regno Unito.

Come votare per Chanel Dilecta e l’albo d’oro dell’evento

Allo stesso modo della rassegna maggiore, anche oggi il pubblico avrà un ruolo cruciale per la vittoria finale. Sul sito ufficiale del Junior Eurovision Song Contest si può votare già gratuitamente da venerdì scorso. Sarà possibile esprimere la propria preferenza anche durante la diretta fino alla chiusura del televoto. Stando alle anticipazioni sul sito, Chanel Dilecta dovrebbe salire sul palco per quinta, dopo Olanda, Polonia, Kazakistan e Malta. Nell’albo d’oro l’Italia compare solo una volta, grazie al successo nel 2014 di Vincenzo Cantiello con il brano Tu primo grande amore. In testa c’è la Georgia con tre successi nel 2008, 2011 e 2016. Seguono Bielorussia, Malta, Russia, Polonia e Armenia con due. Lo scorso anno l’Italia chiuse al 12esimo posto con Specchio di Elisabetta Lizza.