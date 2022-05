Junior Eurovision Song Contest 2022: cosa sapere dell’evento

Mentre l’Eurovision Song Contest tiene incollata l’Europa tra semifinali al cardiopalma, performance mozzafiato e memorabili messe in scena, c’è già chi attende con trepidazione la versione junior dell’evento musicale, prevista per il prossimo 11 dicembre. Una volta chiusi i battenti della kermesse torinese e rivelato il vincitore, la macchina organizzativa sposterà i lavori al Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan, in Armenia, la città scelta per ospitare la 20esima edizione in onore del trionfo della giovane Maléna Fox che, nel 2021, si è aggiudicata il primo posto con la sua ballad Qami Qami davanti a un pubblico di oltre 33 milioni di telespettatori.

Junior Eurovision Song Contest 2022: cosa sapere sulla manifestazione canora

Junior Eurovision Song Contest 2022: alle origini dell’evento

Ideato nel 2003 dalla European Broadcasting Union (EBU), il Junior Eurovision Song Contest non è altro che un’appendice del ben noto concorso musicale, riservata alle giovani generazioni. Come il contest originale da cui prende le mosse, ogni paese partecipante viene rappresentato da un’artista, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, e da una canzone inedita (scelta attraverso una finale nazionale e rigorosamente scritta e musicata da chi la propone), nella lingua della nazione corrispondente e con una durata inferiore ai tre minuti. La storia delle sue origini è molto particolare: ispirandosi al Melodi Grand Prix Nordic, un concorso canoro istituito nel 2002 e al quale presero parte Danimarca, Norvegia e Svezia, i vertici dell’EBU decisero di mettere in piedi una gara simile, estendendola anche al resto dell’Europa. Nacque così l’Eurovision Song Contest for Children che, per la sua prima edizione, scelse come location Copenaghen. Cornice a cui seguirono, negli anni a venire, suggestivi scenari come Lillehammer, Rotterdam, Kyiv, Amsterdam, La Valletta, Varsavia e Parigi.

Junior Eurovision Song Contest 2022: il format

Come da tradizione, il concorso si apre con una cerimonia nel corso della quale vengono presentati i concorrenti. Seguono, dunque, le performance dal vivo e, una volta terminate tutte le tranche, si susseguono un recap delle canzoni per facilitare le operazioni di voto, un breve intervallo e, infine, la proclamazione del vincitore, che chiude con un’ultima esibizione dal vivo. Come l’ESC, anche per il JESC il voto si divide a metà: un 50 per cento è rappresentato dalle preferenze delle giurie nazionali e la restante parte da quelle del pubblico, che le rende note online. Sull’apposito sito web, è possibile votare in due finestre fino a 3 o 5 pezzi, compreso quella del proprio paese. Anche il range di punti è identico: 12 al primo classificato, 10 al secondo, e da 1 a 8 a chi si classifica dal terzo al decimo posto, tutto annunciato in diretta dai portavoce delle diverse nazioni (scelti, come i cantanti, nel range anagrafico 9-14).

Junior Eurovision Song Contest 2022: quali stati parteciperanno alla 20esima edizione

Al momento, sono stati otto i paesi che hanno confermato ufficialmente la loro presenza: Armenia, Bulgaria, Francia, Georgia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Spagna. Ancora nessuna notizia, invece, delle restanti tre nazioni del gruppo delle Big 5 dell’ESC: l’Italia (che, nel suo curriculum, conta sei partecipazioni e una vittoria, ottenuta, nel 2014, da Vincenzo Cantiello col brano Tu, primo grande amore), il Regno Unito e la Germania, l’unica a vantare un esordio recentissimo, nel 2020. Tra le grandi escluse, invece, troviamo la Bielorussia e la Russia che, pur avendo confermato a febbraio l’interesse a partecipare, è stata estromessa da tutte le manifestazioni eurovisive a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina. E, mentre Galles e Svezia, per quest’anno, hanno deciso di dare forfait, c’è ancora chi sta ponderando la sua decisione, come nel caso di Azerbaigian e Islanda.

Junior Eurovision Song Contest 2022: le ultime novità sulla kermesse in Armenia

Qualche giorno fa, l’emittente televisiva armena AMPTV, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno presenziato il capo delegazione David Tserunyan e la responsabile dell’ufficio stampa Anna Ohanyan, si è sbottonata, rivelando qualche dettaglio in più. Per l’Armenia non è un debutto (ha già ospitato il JESC nel 2011) ma questa sarà una seconda volta speciale, trattandosi della 20esima edizione. «Siamo felici e pronti ad accogliere chiunque abbia il piacere di partecipare», ha spiegato Tserunyan, «sarà un momento indimenticabile perché corrisponderà a un anniversario importante. Non nego che mi farebbe molto piacere vedere sul palco delle new entry, magari qualche paese attualmente in competizione all’ESC che non ha mai considerato di mandare uno dei suoi giovani talenti al JESC. Potrebbe essere un’ottima opportunità per far conoscere le promesse della musica di domani».

Anche sul fronte logistico, tutto sembra procedere a gonfie vele: «Forti dell’esperienza passata, ci sentiamo molto più pronti a essere anfitrioni stavolta», ha sottolineato Ohanyan, «il governo e le autorità cittadine ci hanno dato la loro piena disponibilità e l’arena verrà sottoposta a una serie di lavori per ampliarne la capienza e rimetterla a nuovo». Maléna, campionessa in carica, non vede l’ora di poter rivivere l’emozione di un anno fa, seppur in una veste differente. «Se mi fermo a pensare a quello che è successo, mi commuovo ancora», ha confessato, «mentre mi premiavano, non potevo credere a quello che stavo vivendo, non dimenticherò mai quell’istante. Adesso tutti mi conoscono, cantano la mia canzone e la usano per i loro TikTok. Non sono cambiata, mi sento semplicemente più sicura di me, pronta a raggiungere il prossimo obiettivo». Chissà chi sarà la nuova Maléna che, in un pomeriggio di dicembre, si ritroverà tra le luci del palco a sollevare il suo trofeo.