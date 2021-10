Stasera alle 21,15 su Rai4 andrà in onda Jungle, film di Greg McLean con Daniel Radcliffe. L’ex protagonista della celebre saga Harry Potter presta qui il volto a Yossi Ghinsberg, ragazzo avventuratosi nel 1981 nel cuore della giungla boliviana con due amici e una guida. Il film si basa sulla storia vera raccontata dallo stesso Yossi nel suo libro di memorie Lost in the Jungle.

Jungle, la storia vera dietro al film stasera 27 ottobre 2021 su Rai4 (Allerta Spoiler)

L’arrivo in Bolivia e i nuovi compagni di viaggio

Nel 1981, l’australiano Yossi Ghinsberg dopo aver completato il servizio miliare obbligatorio si recò in Sud America per andare in cerca di avventure. Sua principale fonte di ispirazione fu Papillon, libro di Henri Charrière che ne raccontava le esperienze nel continente americano. Giunto nella capitale della Bolivia, La Paz, incontrò Marcus Stamm, insegnante svizzero, e Kevin Gale, fotografo americano in cerca di scatti per una sua pubblicazione. I tre si imbatterono poi in Karl Ruprechter, misterioso austriaco che sosteneva di essere un geologo. Costui li convinse a entrare nel cuore della giungla inesplorata, seguendo il fiume Turchi con l’obiettivo di arrivare a un villaggio di nome Asariamas.

La divisione del gruppo e l’Odissea nella giungla

Dopo giorni di estenuanti camminate e pericoli sventati, i quattro iniziarono a essere logorati da fame e piaghe. Giunti nei pressi di cascate difficili da navigare, Karl decise di fare un passo indietro e rientrare alla base. Dopo alcune discussioni, il gruppo decise di dividersi. Kevin e Yossi continuarono, gli altri due invece scelsero di camminare fino al vicino villaggio indigeno di Ipurana e poi fare ritorno nella civiltà. Karl e Marcus però non sarebbero mai stati ritrovati. Numerose missioni partirono alla loro ricerca, ma invano tanto che i più credono siano stati sbranati dai giaguari o uccisi dalla fame e dagli stenti.

Kevin e Yossi invece proseguirono sulle cascate, ma una violenta corrente distrusse la loro zattera dividendoli. Il primo venne recuperato dopo cinque giorni sulla riva da una missione partita alla loro ricerca, mentre il secondo fu meno fortunato. Dopo aver trascorso quattro giorni alla ricerca del compagno, si rese conto di essere rimasto completamente solo. Trascorse tre settimane nella foresta, privo di viveri e in preda alle allucinazioni, rischiando di essere mangiato vivo dai predatori. Sopravvisse solo grazie a piccoli frutti, uova trovate nei nidi e carcasse di animali. Si augurò più volte di morire, ma per sua fortuna fu tratto in salvo da una delle ultime missioni di salvataggio. Una volta tornato nella civiltà, passò tre mesi in ospedale prima di riprendersi completamente.

Jungle, cinque curiosità sul film stasera 27 ottobre 2021 su Rai4

Jungle, la dieta di Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe ha dichiarato di essersi preparato al film con una dieta ferrea che potesse emulare lo stato di fame e disidratazione del protagonista. Parlando al The Telegraph ha detto di aver mangiato per settimane solo un petto di pollo e una barriera proteica, integrati da abbondante caffè e sigarette.

Jungle, le scene più crude eliminate dal film

Come riporta Imdb, il regista McLean non ha potuto trasporre tutte le fatiche di Yossi Ghinsberg per ragioni di tempo ma anche di buon gusto. Ha infatti tralasciato momenti molto crudi, tra questi il giorno in cui Yossi si svegliò coperto di sanguisughe e quello in cui uno sciame di termiti stava mangiando alcune parti della sua pelle.

Jungle, la malattia che uccise i marines in guerra

Nel corso del film, sia Yossi che il suo amico Marcus soffrono di quella che gli inglesi chiamano Trench Foot. Si tratta di un problema ai piedi causato dalla forte e continua umidità che porta a lacerazioni nella pelle e dei tessuti, aumentando il rischio di infezione. Fu il motivo della morte di oltre 75 mila soldati britannici e di 2 mila marines durante la Seconda Guerra Mondiale.

Jungle, uno degli interpreti ha lavorato con Pupi Avati e Dario Argento

Volto dell’austriaco Karl è Thomas Kretschmann, già noto al pubblico italiano. L’attore tedesco ha infatti recitato in I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati e La sindrome di Stendhal di Dario Argento. Celebri, a livello internazionale, le sue performance in Il pianista di Polanski e La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, dove ha interpretato Hermann Fegelein, un generale delle SS.

Jungle, le riprese sono state girate in Australia

Sebbene il film sia ambientato in Bolivia, il cast non ha mai visto dal vivo il Paese sudamericano. Le riprese infatti si sono girate interamente in Australia, a Bonogin Valley, vicino a Gold Coast del Queensland. Le aree boschive infatti, molto più sicure dell’inesplorata Bolivia, si sono adattate perfettamente agli intenti della produzione.