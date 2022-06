Juneteenth: significato, ricorrenza e celebrazioni negli Stati Uniti

Il Juneteenth cambia data, almeno per un anno. La festa americana che ricorda l’emancipazione delle persone di colore dalla schiavitù per il 2022 trasla di un giorno, spostandosi dal 19 ad oggi 20 giugno. Vista la coincidenza con la domenica, le autorità statunitensi hanno infatti optato per una modifica nella data delle celebrazioni in tutto il Paese. Oggi sono chiuse Borse, banche e servizio postale. Ecco il significato del termine e quale evento ricorda.

Juneteenth: significato, storia e celebrazioni della festa americana

Il significato del termine e la storia della festa

Il termine Juneteenth è l’unione di due parole differenti, June (Giugno) e Nineteenth (Diciannovesimo), ovvero la data del 19 giugno. Ogni anno infatti, in tale giorno, gli Stati Uniti celebrano la fine della schiavitù della popolazione di colore nel Paese avvenuta nel 1865. In quell’anno, i soldati dell’Unione giunsero a Galveston, in Texas, annunciando la fine della guerra civile che da anni infuriava nei vari Stati americani. La Confederazione aveva perso, pertanto tutti gli schiavi erano liberi. Si trattò di una notizia eccezionale per gli abitanti del posto, che non sapevano stesse giungendo con due anni e mezzo di ritardo. Già l’1 gennaio 1863 l’allora presidente Abramo Lincoln aveva proclamato l’emancipazione della gente di colore. In tanti hanno provato a spiegare il ritardo, giustificandolo con l’assassinio del messaggero in viaggio o un complotto tra soldati e proprietari terrieri per sfruttare quanto più possibile la manodopera nei campi di cotone.

Da quel giorno, ogni anno in diverse aree degli Stati Uniti si celebra il Juneteenth, una delle più antiche feste della nazione. Oggi è anche festa federale, dopo che nel 2021 il presidente Joe Biden ha firmato la legge con cui ha istituito il Juneteenth National Independence Day. L’annuncio è giunto a seguito delle proteste del Black Lives Matter, movimento nato in risposta all’uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia.

Le celebrazioni negli Stati Uniti e la tradizione nella cultura popolare

Ogni anno, i cittadini degli Stati Uniti si riuniscono per il Juneteenth sotto il segno del rosso, colore che per la tradizione rimanda al sacrificio. Le stesse tavole sono imbandite seguendo tale direttiva cromatica, con grande spazio a cibi come la red velvet cake, dolce tipico del Paese, e bevande a base di anguria e frutti rossi. Per quanto riguarda le celebrazioni, numerose parate hanno luogo in South Carolina, South Dakota, New Jersey, Winsconsin e Texas. Ad Austin, l’evento è particolarmente sentito in quanto, nel 1895, molti ex schiavi vi si riversarono dopo la liberazione. Oggi negli Stati Uniti chiudono banche, Borse (Nasdaq e Wall Street), uffici federali e scuole. Si ferma persino la USPS, servizio postale nazionale, che non effettuerà consegne per tutta la giornata.

La festività ha diversi rimandi nella tradizione popolare, soprattutto fra grande e piccolo schermo. Il film Miss Juneteenth racconta il difficile rapporto tra una madre e la figlia adolescente alla ricerca di denaro per pagare la retta universitaria. Troveranno diversi ostacoli sul loro cammino a causa del colore della pelle e dell’invidia della gente. Importante voce contro la discriminazione razziale giunge da film come The Help con Emma Stone e Selma – La strada per la libertà di Ava DuVernay che, pur non facendo riferimento diretto al Juneteenth, hanno aperto gli occhi della gente sulla parità dei diritti. Impossibile non citare anche la serie tv Watchmen, capace di portare agli occhi di tutti il massacro razziale di Tulsa del 1921.