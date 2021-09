Jumanji – Benvenuti nella giungla, carriera e vita privata di Jack Black protagonista del film stasera 20 settembre 2021 su Rai2

Allacciate le cinture, su Rai2 è tempo di avventura. Stasera alle 21,20 andrà infatti in onda Jumanji – Benvenuti nella giungla. Sequel del cult del 1995 con Robin Williams, vede il ritorno del gioco da tavolo protagonista del romanzo del 1981 scritto da Chris Van Allsburg. Nel cast Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillian. Il titolo del film è ispirato al singolo Welcome to the Jungle dei Guns’n’Roses che accompagna il trailer e i titoli di coda.

Jumanji – Benvenuti nella giungla, trama e cast del film stasera 20 settembre 2021 su Rai2

Nel 1996, dopo essere stato gettato da Alan Parrish e Sarah Whittle (protagonisti del primo film), il gioco Jumanji viene raccolto su una spiaggia da un uomo intento a fare jogging. Stupito, decide di portarlo a casa per il figlio Alex, che però perde ogni interesse dopo aver notato che si tratta di un gioco da tavolo. Durante la notte il gioco, per attirare l’attenzione del ragazzo, si trasforma in un videogame. Alex comincia così a giocarci, venendo trascinato al suo interno.

Vent’anni dopo, l’attenzione si sposta su quattro liceali molto diversi fra loro finiti in punizione. Sono la vanitosa Bethany (Madison Iseman), la timida Martha (Morgan Turner), il nerd Spencer (Alex Wolff) e il suo ex migliore amico nonché giocatore di football Anthony Fridge (Ser’Darius Blain). I quattro, mentre puliscono le cantine della scuola, si imbattono nella scatola e decidono iniziare a giocare, venendone risucchiati. Qui scopriranno di vestire i panni di quattro personaggi del gioco: l’avventuriero Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) e la sua spalla Franklin “Topo” Finbar (Kevin Hart), la cacciatrice Ruby Roundhouse (Karen Gillian) e il cartografo Sheldon “Shelly” Oberon (Jack Black). I quattro, grazie alle loro abilità speciali, dovranno sconfiggere lo spietato Russel Van Pelt e recuperare il gioiello del Giaguaro, rimettendolo al suo posto e salvando Jumanji.

Nel cast anche Nick Jonas, uno dei tre componenti dei Jonas Brothers. Uscito in Italia l’1 gennaio del 2018, il film ha incassato quasi un miliardo di dollari in tutto il mondo, di cui 400 milioni solo negli Stati Uniti. Nel 2019 è uscito il sequel, Jumanji: The Next Level, mentre è in produzione anche un quarto capitolo.

Jack Black, carriera e vita privata del comico stasera 20 settembre 2021 su Rai2

Jack Black, carriera cinematografica e doppiaggio

Muscoli e risate. Se per i primi ci pensa Dwayne The Rock Johnson, è Thomas Jacob Black, noto a tutti come Jack Black, a farcire Jumanji di molti momenti comici. L’attore californiano, nominato due volte ai Golden Globe, è conosciuto anche come doppiatore e frontman della rock band Tenacious D.

Nato a Hermosa Beach, a pochi chilometri da Los Angeles, il 28 agosto 1969, Jack Black è figlio di due ingegneri di fede ebraica che divorziarono quando era ancora adolescente. Dopo aver ricoperto un piccolo ruolo nel 1992 in Bob Roberts, film che segna il suo esordio cinematografico, ha recitato in numerose commedie e persino in alcuni episodi di X-Files. Il grande balzo è giunto però nel 2000 con Alta fedeltà di Stephen Frears, con cui si aggiudicò un Blockbuster Entertainment Award.

La fama non tardò ad arrivare, grazie al film che più incarna lo spirito hard rock della star. Nel 2003 infatti è protagonista di School of Rock, commedia di Richard Linklater in cui Black interpreta una rockstar fallita che si trova a lavorare come supplente in una ricca scuola privata. L’anno successivo ha segnato invece il suo esordio come doppiatore, dato che ha prestato la voce allo squalo Lenny in Shark Tale accanto a Will Smith e Angelina Jolie.

Negli anni ha recitato per grandi registi, fra cui Peter Jackson nel remake King Kong, e al fianco di stelle del cinema come Cameron Diaz e Jude Law (in L’amore non va in vacanza). Nel 2008 fu protagonista, accanto a Ben Stiller, Robert Downey Jr. e Tom Cruise, di Tropic Thunder, e iniziò il suo sodalizio con il personaggio dei cartoni animati Po, protagonista di Kung Fu Panda, doppiato anche nei successivi due sequel. Nel 2015 ha recitato in Piccoli Brividi, adattamento cinematografico dei romanzi per ragazzi di RL. Stine. In italiano, è spesso doppiato da Fabrizio Vitale.

Jack Black, la carriera nei Tenacious D e il canale su Youtube

Accanto al cinema, Jack Black ha avviato una fortunata carriera musicale. Nel 1993 infatti ha fondato, assieme a Kyle Glass, la rock band Tenacious D di cui è frontman, cantante e compositore. Il loro primo album in studio, dal titolo omonimo, fu pubblicato nel 2001 e vide la collaborazione di grandi artisti quali il bassista Steve McDonald, il chitarrista Warren Fitzgerald, il tastierista Page McConnell e il poliedrico Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana.

Nel 2006, in concomitanza con l’uscita del secondo album Pick of Destiny, Black e Glass hanno anche dato vita al film Tenacious D e il destino del rock ispirato alla nascita della band. Grazie al terzo disco, Rize of the Fenix, pubblicato nel 2012 hanno ottenuto una nomination ai Grammy Award nella categoria “Best Album”. Il loro ultimo lavoro in studio risale al 2018, pubblicato con il titolo Post-Apocalypto e accompagnato da una divertente webserie animata disponibile sul canale Youtube ufficiale della band.

Amico di molte rockstar del panorama mondiale, Jack Black ha recitato in numerosi videoclip. Fra i più famosi si ricordano Learn to Fly dei Foo Fighters, Push di Ronnie James Dio e Humility dei Gorillaz.

Jack Black possiede anche un canale Youtube dedicato ai videogiochi. Aperto nel 2018 con il nome Jablinski Games, ha ottenuto un milione di iscritti solo nel primo giorno. Ad oggi i follower ammontano a 4,9 milioni. Attivo sui social dove è protagonista di varie gag, ha un profilo Instagram che vanta 8,4 milioni di follower.