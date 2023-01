L’attore Julian Sands è scomparso durante un’escursione in California

L’attore inglese Julian Sands, noto per la sua interpretazione in Camera con vista di James Ivory, è stato dichiarato scomparso dalle autorità statunitensi. Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Bernardino in California ha infatti annunciato che l’uomo risulta disperso dopo aver intrapreso un’escursione sul monte Baldy. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce Gloria Huerta.

Julian Sands scomparso

L’attore ha fatto perdere le sue tracce dalla sera del 13 gennaio, quando era uscito per esplorare l’area delle San Gabriel Mountains. Una zona dove in queste ore il meteo è particolarmente avverso e c’è il rischio di valanghe, tanto che la squadra di ricercatori e soccorritori che è al lavoro per rintracciarlo ha dovuto sospendere le ricerche via terra.

Da giorni le autorità locali avevano messo in guardia scalatori ed escursionisti sui rischi che la salita verso la cima avrebbe comportato. «Pensateci due volte e prestate attenzione agli avvertimenti», avevano esortato con riferimento alle condizioni meteorologiche avverse che da giorni interessano il sud della California. Le ricerche aeree a intermittenza con elicotteri e droni stanno comunque continuando e le autorità hanno pianificato di riprenderle anche a terra non appena le condizioni lo permetteranno. Nell’ultimo mese sono state 14 le missioni di soccorso sul monte Baldy e nella zona circostante.

Chi è

Julian Sands ha iniziato la carriera d’attore nel 1984, con Urla del silenzio di Roland Joffé. La sua prima parte da protagonista è arrivata l’anno successivo con Camera con vista di James Ivory, il film tratto dall’omonimo romanzo di E. M. Forster che vinse tre Oscar e consacrò lui e la coprotagonista Helena Bonham Carter, volti di due innamorati a Firenze nei primi anni del Novecento. Dopo il successo del film di Ivory e di Gothic di Ken Russell., l’attore si è trasferito a Hollywood e da lì ha girato numerose pellicole: Warlock (1989), Il sole anche di notte (1990), Aracnofobia (1990), Il pasto nudo (1991), Boxing Helena (1993), Via da Las Vegas (1995) e Ocean’s Thirteen (2007). Dal 2020 vive a Los Angeles e recentemente è apparso nel dramma Benediction interpretato anche da Peter Capaldi.