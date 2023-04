Julián Figueroa morto a soli 27 anni: addio al cantante e attore messicano

L’artista Juliàn Figueroa è morto a soli 27 anni. L’uomo era una celebrità in Messico ed era figlio di Maribel Guardia e Joan Sebastian.

La morte di Julian Figueroa

L’artista messicano Julián Figueroa ha perso la vita all’età di 27 anni a Città del Messico. La notizia della scomparsa di Figueroa è stata confermata dalla madre, l’attrice Maribel Guardia, che ha condiviso tutti i dettagli sulla tragica perdita di suo figlio attraverso i profili social. La madre ha specificato che Julián è stato trovato privo di sensi nella sua stanza. Guardia ha raccontato che si trovava a teatro al momento della tragedia. Inutile l’allarme lanciato ai servizi di emergenza sanitaria con tanto di ambulanza, perché al momento del loro arrivo Juliàn era già senza vita. Tuttavia, sembra che non ci sia alcuna traccia di violenza sul corpo dell’uomo. «È stato trovato privo di sensi stasera nella sua stanza, mentre ero a teatro. Hanno chiamato il 911 e quando sono arrivate l’ambulanza e la polizia lo hanno trovato morto, senza alcuna traccia di violenza. Il referto medico indica che è morto per infarto miocardico acuto e fibrillazione ventricolare», ha detto la mamma nel suo messaggio.

Chi era la star delle soap opera messicana

I genitori di Julián Figueroa sono entrambi nel mondo dello spettacolo: il padre è il cantante Joan Sebastian, ma è deceduto nel 2015, mentre la madre è l’attrice Maribel Guardia. La donna ha chiesto la massima privacy per la famiglia e ha specificato che i funerali saranno svolti in modo privato. Figueroa, avrebbe compiuto 28 anni il 5 maggio, è uno degli otto figli del defunto cantante Sebastian. I suoi fratelli Trigo Figueroa e Juan Sebastián sono stati uccisi nel 2006 e nel 2010, come riporta la rivista People. L’attore 27enne lascia la moglie Ime Garza e il figlio José Julián, di soli 6 anni. Tra le canzoni più famose del catalogo di Figueroa ci sono Volaré e Cómo Olvidar. Ultimamente, l’uomo aveva ricoperto anche un ruolo nella telenovela «Mi camino es amarte».