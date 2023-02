Chi è Julia, la ragazza che sostiene di essere Madeleine McCann

Madeleine McCann è scomparsa all’età di 4 anni in Portogallo (Praia da Luz) nel 2007, mentre si trovava in vacanza con i genitori. Di lei si sono perse le tracce ma, 16 anni dopo, una ragazza di nome Julia che ha 21 anni e vive in Polonia ha aperto un account Instagram sostenendo di essere lei.

Chi è Julia, la ragazza che dice di essere Madeleine McCann

«Sono io Maddie McCann», così afferma la giovane su un profilo chiamato @iammadeleinemccan con cui ha voluto far sapere ai genitori della piccola Madeleine, scomparsa ormai da più di 15 anni, che è la loro figlia ed è viva. Julia Wendelt ufficialmente ha 21 anni, ma se fosse effettivamente Madeleine ne dovrebbe avere 19.

In uno dei suoi post sul social network dichiara: «Ho uno segno sull’occhio uguale a quello di Madeleine. Le mie labbra sono simili, e anche la faccia e le orecchie. Da piccola avevo lo stesso spazio in mezzo ai denti. Da bambina sono stata vittima di un pedofilo tedesco, Peter Ney, che somiglia a una delle persone nella foto 4B sul sito findmadeleine.com».

Altra particolarità in comune con la bambina inglese scomparsa nel 2007 è la voglia che ha sulla gamba, uguale a quella che aveva Madeleine McCann. Oltre al profilo Instagram ne ha aperto uno anche su TikTok e i suoi post negli ultimi mesi sono diventati virali.

L’esame del DNA

«Gli investigatori mi ignorano. Vorrei fare un test del DNA». Così Julia ha lanciato l’appello, dopo che nemmeno la polizia inglese e polacca le crede. Presto detto, i genitori di Madeleine McCann, Kate e Gerry McCann, pare abbiano accettato di fare un test del DNA per verificare quanto dice la ragazza.

Julia sostiene anche di avere pochissimi ricordi della propria infanzia e che sua nonna sia sempre stata vaga a riguardo. Per questo, alcuni mesi fa, ha iniziato a farsi strada l’idea che Maddie McCann potesse essere proprio lei. Sul profilo ci sono numerosi confronti fotografici che evidenziano la somiglianza di Julia non solo con la bimba scomparsa ma anche con i genitori.