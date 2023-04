Julia Ituma, spunta il video dell’hotel: lunga camminata e telefonata prima di entrare in camera

Tra lo sgomento generale per la tragica morte della pallavolista 18enne Julia Ituma, spunta un video degli ultimi istanti della sua vita. A pubblicarlo una serie di profili social e alcuni media turchi, che hanno ripreso il filmato girato dalle telecamere di videosorveglianza del Volley Hotel di Istanbul, l’albergo adiacente alla Burhan Felek Sports Hall, dove ha giocato ieri. Nella clip, che in tanti chiedono di rimuovere, si vede l’atleta camminare molto lentamente lungo un corridoi e poi sedersi fuori dalla porta della propria stanza, prima di entrare. Poco dopo sarebbe caduta dalla finestra. Per i giornali turchi si tratta di suicidio ma la polizia locale sta ancora indagando per tentare di chiarire cosa sia successo.

Julia Ituma, lunga telefonata prima di entrare in stanza

I media turchi continuano a parlare di gesto volontario ma le forze dell’ordine non escludono nessuna ipotesi. La giovane atleta italiana dormiva in stanza con la compagna di squadra Julia Varela, che avrebbe dichiarato di essersi addormentata e di non avere avuto alcun sentore di quanto sarebbe successo. Anzi a svegliarla, nella sua stanza al sesto piano del Volley Hotel, sarebbe stata la polizia. Il video integrale sembra mostri la ragazza camminare davanti alla sua camera con in mano il cellulare per circa 20 minuti, prima di entrare intorno alle 23.50. Il suo smartphone è stato sequestrato e sembra che Julia Ituma abbia avuto una lunga telefonata con qualcuno, prima della morte.

Il corpo di Julia ritrovato alle 5.30

Il ritrovamento è avvenuto, invece, quasi sei ore dopo, intorno alle 5.30 del mattino. Resta da ricostruire con certezza cosa sia successo nella stanza dal momento del suo ingresso fino alla caduta. Julia Ituma aveva solo 18 anni e giocava per l’Igor Gorgonzola Novara.