Julia Ituma è morta: la pallavolista di Novara trovata senza vita in Turchia

La pallavolista Julia Ituma è morta a 18 anni dopo aver disputato a Istanbul la semifinale di ritorno di Champions League. La giovane è precipitata da una finestra della sua stanza d’albergo in cui alloggiava con le compagne di squadra.

Julia Ituma morta in Turchia

L’atleta è stata trovata senza vita poche ore dopo aver terminato la partita tra la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, e l’Eczacibasi. Il match era finito con una sconfitta (3-0) e la Ituma aveva segnato due punti. Ancora sconosciute le cause della morte e non si esclude nessuna ipotesi. Secondo le prime ricostruzioni sull’accaduto da parte della Polizia turca, si potrebbe trattare anche di un gesto volontario.

Nel mondo del volley era considerata come l’opposto del futuro azzurro, anche per via dei suoi numeri impressionanti. La ragazza era alta 192 cm e già a 15 anni poteva saltare 3,35 metri, quota che tante giocatrici di alto livello non raggiungono. Per questo, nel giro di un anno e mezzo dall’ingresso nella sua prima squadra, era diventata una delle giocatrici più importanti in questa categoria.

Chi era

Nata nel 2004 a Milano, Julia aveva origini nigeriane. La ragazza era stata considerata una promessa del volley nel ruolo da opposto e in molti la paragonavano alla campionessa della Nazionale italiana Paola Egonu. Cresciuta nel Club Italia, dove aveva giocato per circa tre anni, militava dall’estate scorsa nella squadra dell’Igor Gorgonzola Novara ed era alla sua prima stagione.

Cresciuta con il mito di Robertlandy Simon, il centrale cubano di Piacenza, aveva cominciato a giocare a pallavolo all’età di 11 anni. Grazie alla sua altezza e alla sua prestanza fisica si era avvicinata inizialmente al basket, provando poi con il volley. Da lì era iniziato il percorso di crescita che l’aveva già vista protagonista con la Nazionale Under 19 (oro europeo la scorsa estate e riconoscimento di miglior giocatrice del torneo) e con l’Under 18, vicecampione del mondo nel 2021.