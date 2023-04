Julia Ituma morta in Turchia: la Polizia ha sequestrato il suo cellulare

Dopo la diffusione del video che riprende Julia Ituma, la pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara trovata morta a Instanbul, nel corridoio dell’hotel in cui alloggiava insieme alla squadra, la Polizia indaga per capire cosa possa aver portato la promessa della pallavolo a perdere la vita a seguito della caduta dal sesto piano dell’albergo. Ecco perché lo stesso cellulare che la giovane 18enne tiene in mano nelle immagini è stato sequestrato, con la speranza di poter conoscere la verità su una tale tragedia. Secondo la Polizia, Ituma è entrata nella sua stanza dopo aver vagato per il corridoio tra le 22:30 e le 22:50.

Julia Ituma: sequestrato il cellulare

Intanto l’ufficio del procuratore capo dell’Anatolia ha avviato un’indagine per determinare la causa della morte di Julia Ituma: «La Polizia esaminerà i filmati di sicurezza dell’hotel, interrogherà i testimoni e raccoglierà qualsiasi prova disponibile che possa far luce sulle circostanze che circondano questo sfortunato evento».

Un accenno al malessere della giovane si coglie dalle parole di un messaggio postato dalla schiacciatrice di Chieri Stella Nervini: «Chi ti conosce davvero sa che anima fragile eri, quanto bisogno d’amore si nascondeva dietro i tuoi gesti, le tue parole forti, alle tue forme di arroganza. Spero solo che tu possa trovare quella pace e quella serenità che qui non hai trovato».

La ricostruzione delle ultime ore

La ragazza, solo qualche ora prima, aveva giocato con la sua squadra nei quarti di finale di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul. La notizia della sua morte ha sconvolto la famiglia, le compagne di squadra e tutto il mondo dello sport italiano, in particolare della pallavolo.

Ituma, medaglia d’oro con la nazionale italiana Under 19 ai Campionati Europei e al Festival Olimpico Europeo della Gioventù lo scorso anno, nel 2021 era arrivata seconda con la squadra Under 18 dopo la sconfitta del 2021 contro la Russia. Per lei il cordoglio della squadra: «Igor Volley desidera esprimere le proprie condoglianze e partecipare al dolore della famiglia e dei cari di Julia. Il club e tutti i suoi membri, addolorati per la perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla questione».

Anche l’ex allenatore di pallavolo maschile italiano, Mauro Berruto, ha espresso su Twitter il suo sgomento per la morte di Ituma: «Sono scioccato dalla tragica scomparsa di Julia, diciottenne giocatrice di pallavolo della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, alla società, a tutta la grande comunità del volley italiano». La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato giovedì che ci sarà un minuto di silenzio in memoria di Ituma in tutte le partite di pallavolo tra giovedì e domenica.