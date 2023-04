Julia Ituma, l’ultimo messaggio su WhatsApp alle compagne: «Addio»

Stando alle informazioni date dai media turchi, Julia Ituma avrebbe inviato un ultimo saluto alle compagne prima di compiere quello che sembra a tutti gli effetti un suicidio. La madre della vittima è incredula. Sotto esame il cellulare della ragazza. Inoltre anche Emma Barbero gli ha dedicato l’ultimo saluto sui social.

L’ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp

La morte di Julia Ituma resta ancora un mistero. «Addio», «Arrivederci». Sarebbero queste, secondo le informazioni dei media turchi, le ultime parole di Julia Ituma, un saluto alle compagne via WhatsApp. Inoltre in Turchia sono arrivati i genitori di Ituma. La madre sotto choc e incredula sul fatto che la figlia potrebbe aver compiuto il gesto del suicidio, gettandosi dal sesto piano dell’albergo di Istanbul. La Polizia turca è stata impiegata per capire la dinamica e le motivazioni principali legate alla morte di Julia. Il quotidiano turco Hürriyet scrive che la Polizia avrebbe classificato l’incidente come un suicidio. Tuttavia, l’ufficio del procuratore capo di Istanbul ha avviato un’indagine per confermare la dinamica. Ituma prima di togliersi la vita, avrebbe riferito alle sue compagne di squadra e all’allenatore che non stava bene. Ora il telefonino della 18enne è stato preso sotto esame dalle autorità.

Le compagne sotto choc

La squadra della Igor Novara, intanto, è rientrata in Italia. «Siamo sotto choc, cercate di capire» sono le parole delle compagne di Julia Ituma. Intanto la società ha sospeso tutta l’attività sportiva, infatti oggi non è previsto alcun allenamento e non è stato pubblicato nemmeno un programma per i prossimi giorni. «Per sempre io e te, strette in questi infiniti abbracci». Queste le parole della giovane pallavolista astigiana, Emma Barbero, libero in forza al Megabox Vallefoglia Urbino. La ragazza ha pubblicato sui social il ricordo dell’amica e collega Julia Ituma dell’Igor Novara. «Fammi ridere un’ultima volta ancora», continua sui social, allegando una foto in cui entrambe, in campo, sorridevano con la maglia azzurra.