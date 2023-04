Julia Ituma, la madre: «Qualche ora prima avevamo parlato, era forte come sempre»

Tra sgomento, dolore, e incredulità, le reazioni alla morte di Julia Ituma, la pallavolista di origini nigeriane trovata morta dopo un volo di decine di metri dalla finestra dell’albergo in cui alloggiava con la squadra a Istanbul, si alternano. Seppur i media turchi sembra diano già per certa l’ipotesi del suicidio, la madre della 18enne, Elizabeth, sostiene di non credere che a portare sua figlia alla morte sia stato un tale gesto.

Parla la madre di Julia Ituma

La donna, insieme alla sorella, è arrivata a Istanbul nella tarda serata di ieri, recandosi per prima cosa nello stesso albergo in cui alloggiava sua figlia Julia. Mentre si cerca di ricostruire le ultime ore di vita della giovane sportiva, dalla sconfitta in semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul fino alla chiamata al cellulare che la mostra provata in un video diffuso ieri e al terribile volo dal sesto piano, la madre di Julia, come riportato da Pledgetimes, ha affermato: «La mia ragazza era così forte che non riesco a credere che volesse buttarsi da una finestra. E poi qualcuno mi ha detto che era un balcone, insomma voglio vedere con i miei occhi i documenti, il posto. E Julia».

Julia e la madre avevano parlato al telefono la sera dopo la gara persa dalla Igor Novara contro l’Eczacibasi, decisiva per l’eliminazione dai quarti di pallavolo. Durante la telefonata la pallavolista aveva detto a sua madre: «Mamma, abbiamo perso. Ho segnato due punti, ma la squadra è stata terribile». Le risposte ai tanti, troppi interrogativi potrebbero arrivare dal cellulare della giovane, lo stesso con il quale la si vede parlare al telefono nelle immagini del video poche ore prima della morte.

La telefonata con un ragazzo e il rientro in stanza

L’altra persona con cui avrebbe parlato, oltre alla madre, sarebbe un ragazzo, come riportato da Repubblica. Nel quotidiano si legge che Julia Ituma era al telefono con un amico e compagno di scuola del liceo privato di Novara che frequenta da quando è entrata nel team della città. L’articolo racconta che i due avevano litigato, ma non c’è stata conferma che fossero fidanzati. Lo stesso ragazzo avrebbe poi mandato messaggi a Lucia Varela (la compagna di stanza) per dirle cosa era successo e per sapere se la 18enne fosse tranquilla. Poco dopo, lei è tornata a guardare il telefono e poi in stanza, dove ha continuato a parlare con la compagna. Quando Lucia Varela si è addormentata, è avvenuta la tragedia. Una vicenda commentata così dalla madre di Julia: «E la sua compagna non ha sentito niente? Io non sono riuscita ancora a piangere perché non ci credo ancora».