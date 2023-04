Julia Elle, chi è: età, marito e figli della creatrice di Disperatamente mamma

Julia Elle è un’influencer nota per la sua web serie Disperatamente mamma. Nata il 24 giugno a Torino, è presente su Instagram con oltre 600mila follower. Da una carriera iniziale nel mondo della musica, è approdata al web diventando una blogger ironica e di successo raccontando la sua esperienza di mamma non proprio perfetta.

Chi è Julia Elle

Inizialmente Julia sognava di diventare una cantante di successo, ma la maternità ha cambiato il suo percorso professionale. Nel 2016, infatti, scopre di essere incinta della sua prima figlia e interrompe la carriera musicale per dedicarsi alla famiglia e decide di raccontare la sua vita da mamma e le scorribande dei suoi figli con alcuni video. Nasce così Disperatamente mamma, un grande successo sul web. Ha scritto cinque libri ed è mamma di tre figli di cui uno avuto dall’ex compagno Paolo Paone, produttore discografico, uno di cui non è nota la paternità e un altro avuto con il suo attuale marito Riccardo Macario, industrial designer lombardo che ha sposato nel 2021.

Dietro al successo di Disperatamente mamma si nasconde però una storia di presunta violenza che Julia ha reso nota. L’influencer ha infatti raccontato di essere stata abbandonata da Paone quando la prima figlia Chloe era piccola e di essere stata lasciata una seconda volta dopo una notte di passione in cui è stato concepito Chris, il secondogenito.

Le accuse all’ex Paolo Paone

A novembre del 2022, Paolo Paone ha rotto il silenzio su quanto la ex ha raccontato nei suoi libri e sui social: «Rispondo pubblicamente, una volta per tutte, agli interrogativi che mi vengono continuamente posti circa il fatto che io sarei/sarei stato un padre manchevole nei confronti del mio secondogenito. Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti poiché non sono il suo padre biologico. Mio malgrado, sebbene io lo desideri con tutte le mie forze e abbia cresciuto Chris come fosse il mio bambino, ho dovuto prendere atto che non posso essere per lui il papà che avrei voluto e potuto essere».

Una dichiarazione alla quale Julia ha replicato affermando che, d’accordo con il suo ex compagno, era stato deciso di considerare entrambi i figli nati da Paone per tutelarli. Inoltre l’influencer ha lanciato nuove accuse all’ex compagno, parlando di presunte violenze ricevute: «Il padre di Chloe è sempre stato violento e ci ha fatto vivere un inferno, finché non siamo riuscite a scappare. Mi ha puntato un coltello da cucina alla gola e guardando Chloe ho capito che se lo avesse fatto davvero non avrei più potuto difenderla».

Attualmente è in corso la causa di affidamento della bambina, la blogger è difesa dall’avvocato Bernardini de Pace e continua a mantenere salde le sue accuse. Il popolo del web si è diviso ed in molti hanno accusato Julia di non raccontare il vero. Intanto, la blogger ha cercato di ricostruire la sua serenità al fianco del marito Macario: «Ora voglio la serenità per i miei figli e dire a chi mi segue che li ho traditi, ma che credevo di non avere vie di uscita».