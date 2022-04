Judy, stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità sul film

Renée Zellweger è la protagonista di Judy, in onda questa sera, giovedì 28 Aprile 2022 alle 21.20 su Rai 3. Diretto da Rupert Goold e uscito nelle sale nel 2019, il biopic è l’adattamento cinematografico del dramma teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter e narra gli ultimi mesi di vita di Judy Garland, ruolo per cui Zellweger ha portato a casa un Oscar come migliore attrice.

Judy: cosa sapere sul film in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Judy: la trama

Siamo nel 1968 e Judy Garland, ormai stanca, sta vivendo una fase della sua carriera molto delicata: indebitata fino al collo, senza una casa e con una voce ormai indebolita dall’età, non si sente più la performer di un tempo. L’unica cosa che la spinge ad andare avanti sono i figli, Lorna e Joey, nonostante i problemi causati dalla lite col marito e dalla lotta per la loro custodia. Mentre, infatti, la donna vorrebbe averli sempre con sé, per trovare in loro il conforto e la forza necessari a non mollare, l’ex partner sembra sempre più deciso a non concederle questo privilegio. Tutto inizia a cambiare per il meglio quando, durante un party a Hollywood, la stella incontra l’uomo d’affari Mickey Deans, col quale instaura un particolare feeling. Intanto, realizzando che la fonte di tutti i suoi problemi è il denaro che le manca per sanare i suoi debiti, prende una decisione drastica: lascia gli Stati Uniti e, a malincuore, i figli, parte per Londra e firma un contratto con Bernard Delfont, accettando di esibirsi per 5 settimane nel suo nightclub, The Talk of the Town.

Tuttavia, l’equilibrio che pare aver raggiunto non durerà: innervosita dalle prove e agitata dalla lontananza della sua famiglia, non riesce più a trovare la tranquillità per vivere e lavorare con profitto. E, proprio la sera dell’esordio, viene trovata da Rosalynd Wilder, assunta come assistente, insonne e imbottita di sedativi. Nulla, però, la fermerà dall’esibirsi: sale sul palco, superando l’impasse, e riesce a riprendersi l’affetto dei fan. Tra alti e bassi, terrà fede all’accordo e completerà le esibizioni ma saranno proprio quei momenti a farla ritornare indietro nel tempo a trent’anni prima quando, appena sedicenne e all’apice della fama, non è riuscita a godere della libertà come una normale adolescente perché costantemente monitorata dai manager. Tra ostacoli e sofferenze celate, la strada per superare i conflitti interiori sarà ardua e accidentata ma la determinazione di Garland le restituirà quella che potrebbe essere l’ultima opportunità per ritornare a sorridere e brillare.

Judy: il cast

Oltre a Renée Zellweger nei panni di Judy Garland, nel cast troviamo anche Darci Shaw (Judy Garland da giovane), Finn Wittrock (Mickey Deans), Rufus Sewell (Sidney Luft), Michael Gambon (Bernard Delfont), Jessie Buckley (Rosalyn Wilder), Bella Ramsey (Lorna Luft), Andy Nyman (Dan), Richard Cordery (Louis B. Mayer) e Fenella Woolgar (Margaret Hamilton).

Judy: cinque curiosità sulla pellicola

1) Judy: il lungo training di Renée

Per cantare alla perfezione e proporre un omaggio credibile a un’artista unica nel suo genere, Renée Zellweger si è esercitata per un anno, prima delle riprese, assieme al vocal coach Eric Vetro e al direttore musicale Matt Dunkley.

2) Judy: una carriera di luci e ombre

Mantenendosi il più fedele possibile alla realtà, il lungometraggio accende i riflettori sul duro trattamento che la MGM, tra Anni 30 e 40, ha riservato a Garland. Che, per rispettare degli standard imposti dall’alto, era costantemente sottoposta a una dieta stringente e costretta ad assumere farmaci per il controllo del peso, dell’insonnia e per rimanere sveglia e vigile. Sostanze per cui, qualche anno dopo, sviluppò una vera e propria dipendenza.

3) Judy: una metamorfosi perfetta

Nel tentativo di riportare in vita il personaggio senza lasciar trasparire nulla di Zellweger, il truccatore Jeremy Woodhead le ha esteso la punta del naso con una protesi, per far sì che il suo profilo ricordasse quello di Garland. Ma non è tutto. L’attrice, infatti, ha anche indossato lenti a contatto grigio scuro e una parrucca marrone con sfumature ramate utile a replicare l’iconica pettinatura della star.

4) Judy: curiose coincidenze

Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2019, la pellicola è uscita in occasione del 50esimo anniversario della morte dell’attrice e dell’80esimo anniversario de Il Mago di Oz, l’opera che l’ha consacrata alla fama nel ruolo della giovane Dorothy.

5) Judy: due nomination, una statuetta

La critica ha molto apprezzato il prodotto finito, candidandolo a ben due Premi Oscar nel 2020: miglior attrice protagonista (vinto effettivamente da Zellweger) e miglior trucco e acconciature.