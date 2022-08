Jovanotti replica a Tozzi: «Gli econazisti sono mitomani pericolosi»

Jovanotti risponde in una lettera pubblicata su La Stampa a Mario Tozzi, che per primo gli aveva scritto con le stesse modalità. Tozzi aveva deciso di scrivere al cantante per via del suo commento sugli econazisti apparso su un post sulla pagina ufficiale della star italiana su Facebook. Nella sua missiva, Tozzi ricorda a Jovanotti di essere uno dei suoi fan da oltre 30 anni e che quindi non ha pregiudizi in merito al suo lavoro nei tour estivi Jova Beach Party.

La lettera di Tozzi

«Le linee di costa sono quanto di più delicato esista sul nostro pianeta e sono compromesse, soprattutto in Italia. Circa il 40% delle spiagge è sottoposto ad una erosione costante e l’esito di questo processo è che rischiano di andare perdute, se non si interviene incisivamente». Tozzi avrebbe chiesto quindi a Jovanotti di non cancellare gli eventi, ma di non realizzarli nelle spiagge, per non creare – stando alle parole del geologo – ulteriori danni.

A questa lettera ha risposto il cantante, utilizzando sempre una pagina de La Stampa. La risposta parte dalla frase che il cantante ha scritto sul suo post e prosegue fino alle modalità di svolgimento e preparazione dei suoi concerti estivi.

La risposta di Jovanotti a Tozzi

«Caro prof Tozzi, l’altro giorno ho chiamato ‘econazisti’ quei mitomani pericolosi che polarizzano violentemente la grande questione dell’ecologia dentro a piccoli brand personali non accreditati se non da loro stessi. (…) Le spiagge dove suoniamo sono luoghi popolari ssempre pieni di gente. I ‘nostri’ sono luoghi urbanizzati, sono aree dove le ruspe passano quasi tutte le mattine da maggio a ottobre, anche senza Jova Beach. Noi in più curiamo bene e quando andiamo via sono meglio di come le abbiamo trovate. Non andiamo mai, nemmeno una volta, in luoghi dove c’è la possibilità di nidificazione del fratino o presenza di caretta caretta o altre specie animali o vegetali protette».

Poi il cantante si sofferma sull’organizzazione degli eventi. «Fare di Jova Beach un bersaglio ecologista è semplicemente assurdo, perché la verità è proprio che noi siamo la più grande iniziativa che parla di ambiente mai fatta in Italia. (…) Seguo il tuo lavoro di scienziato e di divulgatore da tanto tempo e mi ricordo quando nel 2019 hai difeso le nostre feste in spiaggia, non capisco quindi cosa sia cambiato nel frattempo». Infine, c’è la collaborazione con il WWF Italia. «Ha coordinato un team di tecnici e di esperti (…) perché tutto si svolgesse in aree senza criticità ecologica di nessun tipo. (…) Io davvero, per quello che ho potuto verificare e fidandomi di gente esperta che ci affianca in quata avventura non ho niente di cui pentirmi. Mi dovete bruciare in piazza perché io smetta di sostenere quello che sto dicendo: le nostre feste sono una bella cosa e fatta bene».

L’invito a Tozzi è sempre valido. «Tu prof Tozzi sei uno serio, sei uno che sa le cose e le sa comunicare, io ti invito a vedere di persona quello che facciamo, dove vorrai, ti offro anche della frutta fresca in un contenitore compostabile, o una birra al tramonto se vorrai».