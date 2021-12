Jovanotti ha annunciato di essere positivo al Covid con dei video su TikTok

Una serie di video su TikTok per raccontare il Covid, scoperto a ridosso del Natale. È così che Jovanotti, probabilmente non in eccezionale forma fisica ma sempre in ottimo spirito, ha rivelato di essere positivo: «Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai. È un’influenza di quelle toste», ha detto, riprendendosi tra le mura domestiche con t-shirt bianca e una vestaglia a quadri rossa, dal sapore natalizio.

Covid, Jovanotti: «I tamponi rapidi non sono efficaci»

«Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato», ha spiegato mostrando il termometro Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, 55 anni festeggiati lo scorso settembre. Vaccinato, ma con sintomi: «Mal di gola, pazzesco. male di muscoli, tutto…», ha detto in un altro video. L’artista, che vive a Cortona, ha lanciato poi una frecciata ai tamponi rapidi, decisamente meno affidabili di quelli molecolari. E, nel farlo, ha rivelato anche la positività di un altro volto noto, l’amico e conduttore di Radio Deejay Nicola Savino: «Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni… Infatti poi la sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: “Stamattina ero negativo poi ho fatto il molecolare e sono positivo”». Dai fan sono arrivati numerosi gli auguri di pronta guarigione.

Covid, a metà dicembre l’annuncio di Elisa su Instagram

Da TikTok a Instagram, a metà dicembre aveva annunciato di essere positiva al Covid una collega di Jovanotti, ovvero Elisa. A causa del contagio, la cantautrice era stata costretta a rinunciare alla partecipazione a Sanremo Giovani, a cui hanno invece presenziato di persona gli altri big selezionati da Amadeus per la prossima edizione del Festival: «Mi è dispiaciuto un sacco, ma per fortuna stiamo bene e abbiamo preso il virus solamente in forma leggera. Volevo rassicuravi che presto potremo tornare di nuovo in pista», aveva detto Elisa rassicurando i fan.