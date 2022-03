Jovana Djordjevic, chi è: età e fidanzato della modella serba

Modella e indossatrice per alcune importanti campagne di alta moda, Jovana Djordjevic è stata scelta per partecipare all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi: vediamo chi è, qual è la sua età e chi è il suo fidanzato.

Jovana Djordjevic: chi è e qual è la sua età

Nata in Serbia nel 1991 (ha dunque 31 anni), la sua vocazione per il mondo della moda era già chiara sin dall’adolescenza quando, a soli 18 anni, ha vinto il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale. Dopo questo traguardo ha iniziato a lavorare come modella per alcuni tra i maggiori brand nel mondo e come indossatrice per numerose campagne. Registrata all’anagrafe con il nome di Jovana Svonja (Djordjevic è infatti il cognome del marito), ha un fisico scolpito con numerosi tatuaggi, labbra carnose e una bellezza sensuale.

Caratteristiche che, insieme alla sua bravura, l’hanno resa molto richiesta per sfilare nelle passerelle di tutto il mondo. Appassionata di fitness e pugilato, parla tre lingue (italiano, inglese e serbo) e nel 2022 è stata scelta per prendere parte all’Isola dei Famosi nella categoria “singoli”.

Jovana Djordjevic: chi è il fidanzato

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dal 2014 è sposata con Filip Djordjevic, ex attaccante del Chievo conosciuto tramite un amico comune quando il calciatore giocava a Nantes. Nato a Belgrado il 28 settembre 1987, le sue prodezze sul campo da calcio gli sono valse il soprannome di ”Cobra”. Nel corso della sua carriera, oltre che con il Chievo, ha giocato anche con la Lazio e con la Nazionale Serba.

Queste le parole di Jovana a proposito del compagno: “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”. Dalla loro unione ne sono nati due: Noel nel 2015 e Leon nel 2017.