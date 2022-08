Jova Beach Party: dopo concerto nascono tartarughe

«Sono da sempre convinto che dal lavoro condiviso e dalla collaborazione possano nascere opportunità e occasioni per tutti. È importantissimo parlare di ambiente, favorire il dialogo e mantenere sempre alta l’attenzione. Abbiamo sempre lavorato attenendoci scrupolosamente alle normative insieme alle commissioni di tutte le istituzioni coinvolte e con il massimo rispetto per le spiagge. E La collaborazione con WWF ci garantisce una perfetta interazione con ciascuna realtà locale. Ringrazio il presidente Ammaliato per la meravigliosa notizia». Così il manager di Jovanotti Marco Sorrentino commenta la notizia. Le uova di caretta-caretta si sono schiuse a Castel Volturno un’ora dopo la fine del concerto del Jova Beach Party, senza conseguenze per gli animali.

Jova Beach Party, un’associazione ha guidato le tartarughe

La schiusa delle uova si è svolta un’ora dopo il concerto, proprio a circa 500 metri dalla spiaggia dove si è svolto il concerto. L’evento del Jova Beach Party è andato avanti fino a mezzanotte e con oltre 20mila persone presenti. In tutto, sono 30 le tartarughe che si sono dirette verso il mare con l’aiuto dell’associazione Domizia. «Concerto sulla spiaggia e siti di Caretta Caretta possono coesistere, l’importante è che vi siano attenzione e rispetto reciproci» spiega il presidente Vincenzo Ammaliato.

Ora si attendono schiuse in altri due lidi. In tutto, oltre 130 tartarughe sono nate qui. I volontari dell’associazione verificheranno se ci sono altre uova e attenderanno 48 ore in caso di altre schiuse.

La polemica sui concerti in tour

I Jova Beach Party erano stati accusati di scarsa attenzione all’ambiente. Infatti, la Procura di Lucca aveva portato avanti la denuncia di un’associazione ambientalista, secondo la quale i concerti in spiaggia avrebbero potuto provocare gravi danni.

Le polemiche erano esplose in seguito alla lettera di Mario Tozzi, che aveva chiesto al cantante di cambiare location per via della fragilità della sabbia rispetto ad altri ambienti.