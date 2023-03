Josh Popper, chi è il nuovo fidanzato di Madonna

Madonna ha un nuovo fidanzato. Si tratta di Josh Popper, istruttore di boxe di 29 anni che, secondo il Daily Mail, la cantante ha conosciuto in una palestra di New York dove allena uno dei suoi figli.

Madonna e il nuovo fidanzato Josh Popper

La popstar 64enne avrebbe incontrato il giovane istruttore nella palestra Bredwinners. L’indiscrezione resa nota dal Daily Mail è stata confermata da alcune foto apparse nelle stories di Instagram di Madonna, poi rimosse dalla stessa cantante. In una, scattata dietro un sacco da boxe, aveva scritto: «La maggior parte delle donne viene demolita…». Nella seconda, che completa la didascalia inserita nella prima, Madonna compare al fianco di Josh: «…In una cultura guidata dagli uomini».

Ancora nessuno dei due ha confermato o smentito le voci sul loro rapporto. Il giovane istruttore è stato ritracciato dal Daily Mail per un’intervista, ma non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. Josh Popper, oltre ad essere un istruttore di boxe, ha partecipato al reality show Summer House e adesso sfiora la celebrità per essere al fianco di Madonna. Prima di lui, la popstar era impegnata con il 28enne Ahlamalik Williams.

Madonna ha da poco perso il fratello

La cantante, che è pronta per il nuovo Celebration Tour, in Italia con l’unica tappa il 23 novembre al Mediolanum di Milano, nonostante il nuovo amore non sta attraversando un periodo facile. Il 26 febbraio scorso è infatti morto il fratello Anthony Ciccone di 66 anni. L’uomo, da sempre in lotta con problemi di alcol, viveva come un senzatetto. Madonna lo ha ricordato così sui social: «Grazie per avermi fatto impazzire da ragazzina e avermi fatto conoscere Charlie Parker, Miles Davis, Buddismo, Taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac e a pensare fuori dagli schemi… Hai piantato molti semi importanti».