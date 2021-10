Josh Cavallo è il primo calciatore a dichiararsi gay nel campionato australiano

Nel giorno in cui il Senato affossa il Ddl Zan con lo strumento della tagliola dall’altra parte del mondo, Josh Cavallo è stato il primo calciatore in attività a dichiararsi gay nella storia del campionato australiano. L’annuncio del centrocampista in forza all’Adelaide United è arrivato sui social, attraverso un video. Classe 1999, il 21enne ha dichiarato di non aver più intenzione di mantenere segreta la propria sessualità. «Tutto quello che voglio fare è giocare a calcio e continuare a essere trattato in identica maniera».

Held, deze man… maar blijven de NLse clubs en spelers die hem supporten? #cavallo https://t.co/SAaSItOUoa — LonnekeHaveman (@LonnekeHaveman) October 27, 2021

Una precisazione importante, dato il precedente evocato nel post dallo stesso Cavallo. «Conoscevo la storia di Justin Fashanu, primo calciatore professionista a fare coming out, negli anni ’90. Otto anni più tardi si è tolto la vita e questo mi preoccupava». Fondamentale allora si è rivelato il supporto di compagni di squadra e staff, definito dal giovane «immenso». Che ha quindi aggiunto: «Ho combattuto con la mia sessualità per oltre sei anni, adesso sono davvero felice di non doverlo fare più». L’obiettivo, ora, è provare a diventare un modello per quanti non riescono ad avere lo stesso coraggio: «Si può essere gay e giocare a calcio. Voglio dimostrarlo a quanti, purtroppo, hanno ancora paura».

Cavallo, il messaggio del Liverpool: «You’ll never walk alone»

Il gesto ha impiegato poco ad arrivare dall’altra parte dell’oceano. Il Liverpool, con un Tweet, ha lodato la scelta di Cavallo: «Orgogliosi di te, per la tua forza e il tuo coraggio». Poi una promessa, in pieno stile Reds: «You’ll never walk alone». Ma sono tantissimi i club europei ad aver fatto lo stesso, tra loro Juventus, Barcellona, Arsenal, oltre al difensore Gerard Pique.