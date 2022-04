Joseph Kahn chi è il giornalista nuovo direttore del New YorkTimes

Joseph Kahn è un giornalista del New York Times che da giugno sarà il nuovo direttore della testata. Nato a Boston, formatosi ad Harvard e vincitore di due premi Pulitzer, Khan dovrà gestire la transizione in digitale del famoso quotidiano newyorkese. Ma chi è Joseph Kahn? Scopriamolo insieme.

Chi è Joseph Kahn?

Il New York Times ha annunciato che da giugno Joseph Kahn sarà il nuovo direttore del giornale. Kahn ha 57 anni ed è nato a Boston, in Massachussetts. Suo padre Leo era un imprenditore, conosciuto per essere stato il cofondatore di Staples, grande azienda statunitense di prodotti di cancelleria. Dopo essersi laureato all’Università di Harvard nel 1987 in Storia Americana, Kahn ha ottenuto un master in studi sull’Asia orientale nel 1990, iniziando poi a lavorare per il Dallas Morning News. Parte di un valido team di giornalisti del tabloid texano, ha vinto il Premio Pulitzer per un’inchiesta sulle violenze contro le donne nel mondo. Inoltre, avendo imparato il mandarino ed essendosi trasferito in Cina, ha lavorato per lungo tempo come corrispondente, anche per il Wall Street Journal. Poi, nel 1998, è stato assunto dal New York Times.

Nella redazione dell’importante quotidiano newyorkese Kahn si è prima occupato di economia, e in seguito è tornato all’estero in qualità di inviato. Nel 2003 ha ottenuto la promozione a capo dell’ufficio di Pechino del giornale, e nel 2006 ha vinto un ulteriore Pulitzer insieme a Jim Yardley per una serie di articoli sul sistema giudiziario cinese. Solo nel 2008 è tornato in sede, e qualche anno dopo è stato promosso direttore editoriale.

La carriera nel New York Times

L’editore del New York Times A.G. Sulzberger, in una nota inviata alla redazione, ha commentato la nomina di Kahn dicendo che “per molte persone, specialmente quelle che hanno lavorato al fianco di Joe, un brillante giornalista e un leader coraggioso e di sani princìpi, questo annuncio non sarà una sorpresa. Joe ha una capacità di giudizio impeccabile sulle notizie, una comprensione sofisticata delle forze che plasmano il mondo e una lunga esperienza nell’aiutare i giornalisti a realizzare i loro lavori più ambiziosi e coraggiosi“.

Joseph Kahn prenderà il posto di Dean Baquet, che è alla direzione del New York Times dal 2014 e il cui mandato era previsto che scadesse quest’anno. Baquet, che ha 65 anni, era stato nominato dopo il burrascoso licenziamento di Jill Abramson, ed era diventato il primo direttore afroamericano nella storia del giornale. Baquet non ha detto pubblicamente cosa farà da giugno, ma secondo Sulzberger rimarrà al New York Times “per guidare una nuova eccitante avventura“.