José Luis Palomino, chi è il calciatore risultato positivo ai test antidoping

Il calciatore José Luis Palomino è risultato positivo al test antidoping. Gli organi competenti hanno trovato tracce di Clostebol Metabolita durante un controllo a campione e, per questa ragione, il tribunale sportivo nazionale ha fermato il difensore atalantino sull’istanza della Nado Italia.

José Luis Palomino positivo al test antidoping

Calciatore argentino classe 1990 appartenente al club italiano di calcio Atalanta, Palomino è risultato positivo ad un test a sorpresa effettuato dalla procura della Nado Italia. In particolare, è emerso che il giocatore avesse in corpo la sostanza Clostebol Metabolita, vale a dire uno steroide anabolizzante. Si tratta di un elemento vietato e proibito dalla Wada, l’agenzia mondiale antidoping, perché secondo diversi studi migliorerebbe le prestazioni degli atleti e li renderebbe più resistenti e forti.

Il calciatore dovrà ora fronteggiare le conseguenze dei risultati del test, che prevedono in primo luogo una sospensione sportiva a tempo indeterminato. La sua durata sarà da stabilire all’interno della causa che condurrà il tribunale sportivo nazionale. In aggiunta, Palomino dovrà pagare un’ammenda per il mancato rispetto della legge antidoping.

Inevitabili infine le ripercussioni sul mercato, dal momento che il suo era un profilo molto ricercato in Italia. Negli ultimi tempi c’era infatti stato un forte interessamento nei suoi confronti da parte di squadre di primo piano come Lazio e Napoli, ma dopo questa triste vicenda è probabile che si spengano tutte le indiscrezioni sul suo conto.

José Luis Palomino: chi è

Come si evince dai dati che riguardano il suo profilo, José Luis è un titolare fisso per l’Atalanta. In cinque stagioni fatte con il club bergamasco, ha totalizzato 156 presenze in campionato e ben sei reti realizzate nel campionato di Serie A. Nonostante il suo ruolo da difensore centrale, è stato destinatario di pochissime ammonizioni: la sua carriera conta infatti soltanto 25 cartellini gialli e una sola espulsione.