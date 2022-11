Le rivelazioni di José Irizarry, l’agente più corrotto nella storia della Dea

Conosciuto come l’agente più corrotto nella storia della Drug Enforcement Administration (Dea), per quasi un decennio José Irizarry ha utilizzato la sua posizione per intascarsi circa nove milioni di dollari, stanziati da Washington per indagini sotto copertura sul narcotraffico. Arrestato nel 2020 con l’accusa di aver cospirato per riciclare denaro con lo stesso cartello della droga colombiano che avrebbe dovuto annientare e per questo condannato a 12 anni di carcere, prima di finire dietro le sbarre l’ex agente della Dea ha deciso di vuotare il sacco in una lunga intervista all’Associated Press, rivelando i particolari di un sistema complesso che vedeva impegnati a stretto contatto narcos, agenti federali corrotti e pubblici ministeri.

Per Izirarry la war on drugs è una guerra persa in partenza

Irizarry ha detto che non ha certo intenzione di pagare per tutti, puntando il dito contro altri colleghi della Dea insieme ai quali avrebbe a suo dire riciclato milioni di dollari, con cui ha finanziato un decennio di lussuosi viaggi all’estero, cene in ristoranti stellati, prime file ai principali eventi sportivi e party dissoluti con droghe di ogni genere e prostitute. Agenti federali appunto, ma anche pubblici ministeri, informatori e contrabbandieri. Tutti, secondo l’ex agente, facevano parte di questa enorme “giostra” che aveva anche un nome: “Team America”. Le persone coinvolte, ha spiegato, sceglievano i luoghi in cui riciclare il denaro sporco in base alle possibilità di fare festa o di assistere a importanti eventi sportivi, come le partite di calcio del Real Madrid o di tennis di Rafa Nadal. Feste nei privè dei più esclusivi club caraibici, nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, a bordo di lussuosi panfili battenti bandiera colombiana: Irizarry e i suoi amici non si sono fatti mancare niente: «Potevano fare ciò che volevamo. Ritiravamo il denaro e a quel punto ci dovevamo solo preoccupare dell’alcol e delle ragazze». La grande festa a cui ha preso parte per anni Irizarry, ha raccontato, è nata dalla presa di coscienza da parte degli agenti della Dea che la war on drugs è una guerra persa in partenza. Tanta preoccupazione è stata espressa dai vari governi statunitensi, ha detto l’ex agente, ma poco di concreto è stato fatto per arginare il flusso di cocaina illegale e oppioidi negli Stati Uniti, capace di provocare più di 100 mila morti per overdose all’anno. «Non puoi vincere una guerra impossibile da vincere. C’è così tanta droga che lascia la Colombia e talmente tanto denaro che gira… Sappiamo di non poter farci nulla».

Colpevole di 19 capi di imputazione e condannato a 12 anni

Quanto raccontato all’Associated Press dalla sua Puerto Rico, ha spiegato Irizarry, non aggiunge niente a quanto già svelato durante interrogatori condotti dall’Fbi: l’agente Dea “più corrotto della storia” è stato dichiarato colpevole nel 2020 di 19 capi di imputazione, tra cui corruzione, riciclaggio di denaro e frode bancaria. Alcuni ex colleghi hanno già preso le distanze da Irizarry, bollando le sue testimonianze come un tentativo di ridursi le pena di 12 anni. Ma dopo aver a lungo considerato Irizarry come un agente canaglia che ha agito da solo, negli ultimi mesi gli investigatori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno iniziato a seguire con più interesse i suoi racconti, finendo per interrogare oltre 20 tra agenti e pubblici ministeri da lui accusati. Sono almeno tre i procuratori federali sentiti finora: uno ha ancora un ruolo di alto livello a Miami, un altro è apparso in tv nel programma The Bachelorette, un altro ancora è un ex procuratore dell’Ohio, che quest’anno ha lasciato improvvisamente l’incarico per motivi familiari non specificati.

Dopo le sue dichiarazioni, la Dea si è chiusa a riccio

Recentemente un agente della Dea è stato accusato di aver ricevuto tangenti dai narcos. Un altro di aver divulgato informazioni riservate a obiettivi delle forze dell’ordine. Insomma, le rivelazioni di Irizarry arrivano in un momento in cui la Dea è già al centro della bufera. L’ex agente ha rivelato tra le altre cose che, insieme ai colleghi del Gruppo 4 della Dea di Miami, aveva creato una sorta di cassa comune, riempita con denaro nero e destinata a finanziare costosi viaggi all’estero. Questa pratica sarebbe andata avanti per circa un decennio, fino alle sue dimissioni nel 2018. Irizarry ha inoltre accusato un agente della Immigration and Customs Enforcement di aver intascato una tangente di 20 mila dollari. «Era troppo strano per loro credere che stesse realmente accadendo», ha detto Irizarry parlando degli investigatori. «L’agente corrotto che ha realizzato l’intero piano: ecco l’immagine dipinta dall’accusa. Ma non ero io la mente», ha ribadito puntando il dito contro i piani alti. Charlene Honeywell, ossia la giudice federale di Tampa che ha condannato Irizarry l’anno scorso, sembra essere d’accordo. E ha invitato i pubblici ministeri a tentare di scovare gli altri agenti «sedotti dal fascino del denaro facile». Irizarry è stato arrestato, ma «è evidente alla corte che ce ne sono altri come lui». Come spesso accade in casi del genere, la Dea si è chiusa a riccio. Così un portavoce: «José Irizarry è un criminale che ha violato il suo giuramento di ufficiale delle forze dell’ordine federali e ha violato la fiducia del popolo americano. Negli ultimi 16 mesi, la Dea ha lavorato con vigore per rafforzare ulteriormente la disciplina e le politiche di assunzione, allo scopo di garantire l’integrità e l’efficacia del lavoro».

I soldi per le operazioni sotto copertura finivano nelle tasche degli agenti

Uno dei nomi fatti da Irizarry è quello di George Zoumberos, un suo ex partner che ha viaggiato molto all’estero per indagini sul riciclaggio di denaro. Irizarry ha detto all’Associated Press che Zoumberos godeva di un accesso illimitato ai fondi Dea, denaro che sfruttava impropriamente per acquisti personali e viaggi, usando nomi fittizi nei documenti per giustificare gli eccessi. A rendere le accuse di Irizarry più credibili un rapporto del 2015 in cui si accusavano agenti della Dea di aver partecipato a sex party con prostitute messe a disposizione dai cartelli colombiani. Una indagine che portò alla sospensione di diversi agenti e al ritiro di Michele Leonhart, all’epoca amministratore della Drug Enforcement Administration. Al centro dell’indagine su Irizarry ci sono le relazioni eccessivamente intime sviluppate tra agenti e informatori, severamente vietate dalle linee guida federali, e l’allentamento nei controlli sulle operazioni di riciclaggio di denaro sporco condotte proprio dalla Dea. Ogni anno, infatti, per conto dei cartelli della droga l’agenzia statunitense ricicla effettivamente denaro sporco. Un male necessario, nell’ambito di operazioni sotto copertura che poi effettivamente portano ad arresti e sequestri di droga. Tuttavia, pare che negli ultimi tempi sia stato chiuso più di un occhio nel tracciamento dei flussi di denaro e delle sostanze illecite. «Nelle operazioni di Irizarry, a nessuno importava quanto denaro stessero riciclando. A nessuno importava che non stessero facendo alcun arresto. Non c’erano controlli», ha detto Bonnie Klapper, ex procuratore federale di New York.

Un agente con lo stile di vita da re della droga

Secondo Rib Feitel, altro ex procuratore federale, «tutti gli agenti sapevano che avrebbero potuto fare come Irizarry», tuttavia quest’ultimo «non ha solo testato le acque, ci ha proprio fatto un bagno completo». Ex maresciallo dell’aeronautica e agente della pattuglia di frontiera, Irizarry ha raccontato di aver imparato i trucchi del mestiere dal 2009, anno in cui è entrato nella Dea, dagli ex poliziotti che avevano lavorato a New York City negli Anni 90, il decennio in cui la cocaina invase le strade americane. Irizarry ha inoltre citato come suo “mentore” Diego Marín, informatore di lunga data noto agli investigatori come il “re del contrabbando”, che gli avrebbe spiegato i meccanismo del mercato nero. Grazie a questo know how, sarebbe riuscito a mettere da parte circa 9 milioni di dollari, con cui ha finanziato a lungo una vita di lusso estremo. Quasi da narcotrafficante: tra i suoi acquisti un anello di diamanti Tiffany da 30 mila dollari per la moglie, auto sportive, una villa da quasi 800 mila dollari nella località turistica colombiana di Cartagena, bagagli Louis Vuitton e un orologio Hublot d’oro.

Il coinvolgimento dei tre procuratori federali

Irizarry era solito chiedere fondi per dare seguito a soffiate in realtà inesistenti: il denaro finiva su conti internazionali e da quel momento in poi non veniva più controllato dalla Dea. In altri casi le soffiate arrivavano da informatori, ma il loro contenuto era inventato: in questo caso era lo stesso Irizarry, tramite mazzette, a far sì che gli informatori parlassero, per poter così far partire i pagamenti. Nel 2014, l’agente condannato a 12 anni viaggiò in Spagna in concomitanza con le partite della Supercoppa di Spagna tra Real e Atletico Madrid: una trasferta spesata, in cui a parte qualche incontro con i colleghi spagnoli, Irizarry e gli altri agenti statunitensi passarono il tempo a cenare in ristoranti costosi e e a godersi i match da bordo campo. Insieme a loro c’era anche Michael J. Garofola, il già citato procuratore federale ex concorrente di The Bachelorette. L’anno successivo, quando Irizarry fu premiato con un trasferimento a Cartagena, la festa continuò. La piscina sul tetto della sua villa, con vista sull’oceano, divenne una tappa obbligata per gli agenti e i pubblici ministeri in visita dagli Stati Uniti. Qui sarebbe arrivato in almeno un’occasione Marisa Darden, la procuratrice dell’Ohio che si è poi dimessa. A un party con agenti Dea, poliziotti colombiani, informatori e prostitute, ospitato su uno yacht, avrebbe invece preso parte la procuratrice di Miami Monique Botero.

La moglie, che ha evitato il carcere, ha chiesto il divorzio

La caduta di Irizarry è stata tanto improvvisa quanto inevitabile: il suo stile di vita esagerato aveva fatto storcere il naso a molti, anche tra i colleghi disposti a infrangere le regole. E alla fine è stato tradito da uno dei suoi più stretti confidenti, un informatore venezuelano-americano che ha confessato di aver dirottato fondi destinati a indagini sotto copertura. Dal suo arresto, Irizarry ha scritto un libro intitolato Getting Back on Track, in cui ha ammesso parte delle sue colpe. Di recente la moglie, che ha evitato il carcere per aver testimoniato contro di lui, ha chiesto il divorzio. Per adesso Irizarry è l’unico ad aver pagato: ad oggi i pubblici ministeri devono ancora incriminare altri agenti, mentre diversi ex colleghi si sono ritirati per non subire la vergogna di un possibile licenziamento: «Ho detto tutto quello che so. Adesso devono solo scavare».