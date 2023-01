Jorginho all’Arsenal: 15 milioni al Chelsea e contratto fino al 2024

Nuovo acquisto per la squadra che primeggia in Premier, arriva il regista italo-brasiliano 31enne Jorginho. Infatti nei Blues il calciatore non aveva più la fiducia di Potter ed ora si ritrova primo in classifica coi Gunners a caccia del trofeo che manca alla squadra da circa 20 anni.

Le cifre dell’affare Jorginho-Arsenal

Jorginho cambia club ma non città. Dal Chelsea, dove era arrivato nel 2018 con il tecnico toscano Sarri, il centrocampista dei Blues si trasferisce all’Arsenal, che ha scelto lui per rinforzare, ancora di più, il suo centrocampo. L’accordo tra i due club, in una trattativa che ha visto non troppe complicanze, è stato trovato sulla cifra di 15 milioni di euro.

Per il centrocampista 31enne contratto fino al 2024 con opzione del club per un’ulteriore stagione, si aspetta solo che il contratto venga depositato per l’ufficialità.

La squadra di Londra rinforza il centrocampo e mira al campionato

I Gunners hanno acquistato un rinforzo per il loro centrocampo e da tempo la squadra voleva rinforzare questo settore. La prima scelta della lista di Mikel Arteta, tecnico spagnolo dell’Arsenal, era Moises Caicedo, 21enne esploso quest’anno nel Brighton. Il club guidato da Roberto De Zerbi ha rifiutato tre offerte dell’Arsenal, l’ultima ammontava a 80 milioni di euro. Dopo il fallimento con il Brighton, l’Arsenal ha cercato Jorginho. L’idea principale dell’acquisto è quella di dare una mano in mezzo al campo a Thomas Partey, 29enne ghanese che gioca davanti alla difesa ma che recentemente si è infortunato.

Arteta aveva bisogno di un uomo d’esperienza per addestrare il suo gruppo di giovani, una garanzia da inserire in mezzo ad un organico affiatato e con voglia di vincere. Jorginho non ci ha messo molto a farsi convincere, vista anche la poca fiducia di Potter e ha scelto l’Arsenal per continuare la sua avventura in Premier e lottare per il trofeo.