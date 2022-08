Jordan e Traffik, chi sono i trapper arrestati per aver rapinato un operaio

Chi sono Jordan e Traffik? I nomi dei due trapper sono già legati a episodi di vandalismo e microcriminalità. Stavolta però Jordan e Traffik sono finiti in manette, con l’accusa di aver rapinato alla stazione di Carnate un operaio nigeriano minacciandolo di “ammazzarlo perché nero”. Ecco cosa è successo.

Chi sono Jordan e Traffik?

Jordan e Traffik sono due trapper di 25 e 26 anni. Il primo, brianzolo, è noto alla cronaca nazionale per la sua insofferenza nei confronti delle forze dell’ordine e noti personaggi televisivi. Traffik è invece romano, gravato da precedenti per rapina. Il duo ha un discreto successo nella scena musicale italiana. I primi lavori risalgono al 2018 e si intitolano Chiama Jordan, Wizards e Voglio un cazzo di casino. Jordan, il cui nome d’arte completo è Jordan Jeffrey Baby, ha spopolato con i brani Bipolare e White Sox, ma anche con Puttane e collane e Nba. Nel frattempo, ha ricevuto una denuncia per stalking nei confronti dell’inviato ciclista di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti.

I nomi dei due trapper sono stati infatti già legati ad episodi di microcriminalità e vandalismo. Stavolta i musicisti sono stati arrestati con l’accusa di aver rapinato alla stazione di Carnate un operaio nigeriano minacciandolo di “ammazzarlo perché nero”.

La ricostruzione dei carabinieri