Il conduttore Jonnie Irwin annuncia: «Ho un tumore terminale»

Jonnie Irwin ha annunciato a tutti di avere un tumore terminale. L’annuncio ha scosso il mondo dello spettacolo visto che il presentatore è una vera star in Gran Bretagna e ha appena 48 anni.

L’annuncio di Jonnie Irwin

Per annunciare al mondo la sua malattia, Jonnie Irwin ha deciso di concedere un’intervista a Hello, uno dei magazine più importanti del Regno Unito. Le sue parole al riguardo sono state: «Mi sono stati dati sei mesi di vita e dovevo andare a casa e dire a mia moglie, che si prendeva cura dei nostri bambini, che era praticamente da sola. È stato devastante». Il conduttore ha spiegato che da un anno ha scoperto di avere il cancro ma che ha provato in questo periodo a condurre lo stesso una vita normale con la sua famiglia.

Infatti, il presentatore ha detto: «Sto facendo tutto il possibile per rimanere in vita il più a lungo possibile. Lo devo a Jess (sua moglie, ndr) e ai nostri ragazzi». Jonnie Irwin ha appena 48 anni ed è padre di quattro figli. Inoltre, in patria è famoso per condurre il programma televisivo chiamato «A Place in the Sun» che racconta le storie di persone alla ricerca della casa perfetta.

La volontà di costruire ricordi piacevoli per la sua famiglia

Nonostante gli siano stati diagnosticati solo 6 mesi di vita, Jonnie Irwin pensa al futuro e alla sua famiglia. Infatti, ha dichiarato nel corso della sua intervista: «Non so quanto tempo mi manca, ma cerco di restare positivo e il mio atteggiamento è che sto vivendo con il cancro, non muoio a causa di esso. Oggi voglio creare ricordi e catturare questi momenti con la mia famiglia perché la realtà è che i miei ragazzi cresceranno senza conoscere il loro papà e questo mi spezza il cuore».

L’annuncio della malattia è stato condiviso anche sui social e centinaia di fan gli hanno inviato messaggi di speranza e amore.