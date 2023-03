Jonnie Irwin: «Preparo il testamento digitale per poter parlare anche dopo la morte»

Jonnie Irwin, noto conduttore britannico che ha recentemente rivelato di avere un tumore terminale e di essere stato licenziato proprio per questo motivo, ha comunicato di aver preparato il suo testamento digitale «per poter parlare anche dopo la morte». Queste le parole spese nel corso di quello che fu il suo programma, A Place in the Sun. L’uomo ha 49 anni e soffre di un tumore ai polmoni, con le metastasi che si sono estese anche ad altre aree del corpo.

Il testamento digitale di Jonnie Irwin

«Mia moglie non riesce a crederci», ha detto Jonnie Irwin nel corso del suo intervento nel quale ha specificato che in questo periodo sta cercando di cogliere ogni opportunità per dare alla moglie Jessica, 40 anni, e ai loro tre figli un «futuro luminoso quando non sarò più qui». «È incredibile pensare che anch’io potrei parlare con mia moglie e i miei figli dopo la mia morte – ha detto – La mia diagnosi mi ha tolto molto ma mi ha dato la capacità di prepararmi. L’unico modo per assicurarti che la tua eredità digitale sia come piace a te è assumerne il controllo ora. E coglierò ogni opportunità per farlo per le persone che amo».

Cos’è il testamento digitale

Il conduttore britannico ha anche cercato di essere d’aiuto ad altre persone nella sua condizione, fornendo informazioni su come preparare un testamento digitale. Irwin sottolinea che è un modo molto utile per poter dire ai propri cari cosa si vuole che accada dopo la morte, anche in riferimento alle proprie pagine dei social: «Ho una vita di ricordi e, mentre nel corso degli anni molti sono stati archiviati, ora ho messo in ordine il mio cuore dalla mia diagnosi due anni e mezzo fa. Ho pubblicato online migliaia di foto, ma quando muoio non ho idea di cosa accadrà con quelle foto».