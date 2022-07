Joni Mitchell torna in concerto dopo oltre 20 anni

L’artista canadese Joni Mitchell è tornata in concerto e si è esibita di nuovo dal vivo dopo oltre 20 anni. Un evento che potrebbe far pensare ad un grande ritorno della cantante.

Joni Mitchell torna in concerto

Non sono poche le sofferenze che la Mitchell ha subito nella sua vita. Basti pensare che nel 2015 fu vittima di un aneurisma cerebrale che le ha provocato gravi problemi di salute. Da allora i fan di tutto il mondo avevano temuto che per lei ormai i concerti erano soltanto un lontano ricordo. Tuttavia, Joni è apparsa a sorpresa al Newport Folk Festival 2022. Erano circa 50 anni che l’artista non saliva sul palco di questo festival. Infatti, l’ultima volta si esibì all’edizione del 1969.

Apparsa in ottima forma, ha deciso di esibirsi in un set completo. Già riapparsa sul palco del MusiCares’ Person nelle scorse settimane, a quell’evento aveva cantato solo un paio di canzoni, vale a dire due dei suoi più grandi successi, “Big Yellow Taxi” e “The Circle Game“. Ora invece, la setlist è stata completa e ha incluso alcune canzoni intramontabili come “A Case of You”, “Help Me” e “Why Do Fools Fall in Love”.

Joni Mitchell: un probabile grande ritorno in futuro?

Questo evento potrebbe far pensare a un grande ritorno in futuro per l’artista canadese. Nei suoi lunghi anni di carriera, Joni Mitchell ha fatto innamorare giovani e meno giovani. Tutti coloro che ascoltano la musica della cantante rimangono senza parole per la sua voce potente e ricca di emozioni. Dunque, non resta far altro che aspettare un probabile annuncio in futuro per altri concerti della cantante, così da non perdersi i suoi eventi. Nome d’arte di Roberta Joan Anderson, è considerata una delle grandi capostipiti assieme del cantautorato americano insieme a Carole King e Laura Nyro ed è nota per la sua musica raffinata ed originale.