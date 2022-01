Jonathan Kashanian chi è: carriera e vita privata del “ripetente” di Back to school, stasera su Canale 5

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Back to school, in onda stasera, martedì 11 gennaio 2022, alle 21.20 su Italia 1. Condotto da Nicola Savino, di settimana in settimana, il programma riporterà sui banchi 25 personaggi famosi che, preparati da un gruppo di ‘Maestrini’ tra i 7 e 12 anni, dovranno barcamenarsi tra lezioni di italiano, matematica, storia e geografia, fino a sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare. Sarà la Commissione, composta da cinque insegnanti professionisti, a sottoporre i concorrenti alla prova finale, deliberando se gli esaminandi potranno essere promossi o rimandati alla puntata successiva.

Back to school: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Back to school: chi sono i ripetenti che si metteranno alla prova questa sera

Tra i vip che, questa sera, si metteranno in gioco troviamo l’ex gieffino Jonathan Kashanian, il comico Scintilla, la conduttrice Benedetta Mazza, la showgirl Flavia Vento, il rapper Random e l’ex calciatore Nicola Ventola, ‘rimandato’ dalla puntata precedente.

Back to school: carriera e vita privata di Jonathan Kashanian

Back to school: Jonathan Kashanian, un gieffino in carriera

Nato a Ramat Gan, Israele, nel 1981, quello tra Jonathan Kashanian e la televisione non è stato amore a prima vista. Dopo aver passato anni a impartire lezioni private e a fare il calligrafo, ricopiando a mano inviti per eventi, nei primi anni 2000 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, una delle sue grandi passioni. E, con un diploma di stilista in mano, ha lavorato in giro per il mondo per sfilate e showroom importanti. Il suo debutto sul piccolo schermo è datato 2004: in quell’anno, infatti, ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, arrivando in finale e vincendo con un 38 per cento dei voti. A quella prima esperienza, ne sono seguite molte altre: dopo la breve parentesi in giuria nella tramissione di Canale 5 Sei un mito, ha condotto per tre edizioni Modeland, un format sulla moda targato All Music, è stato inviato de La vita in diretta, Festa italiana e Mezzogiorno in famiglia e, dal 2006 al 2016, Silvia Toffanin lo ha assoldato nella squadra di Verissimo, dapprima come ospite fisso, poi come inviato e, infine, come opinionista, esperto di moda e makeover designer.

Oltre a un piccolo ruolo in 2061 – Un anno eccezionale, lungometraggio di Carlo Vanzina, il 2007 gli ha regalato anche l’inizio del suo sodalizio con Piero Chiambretti, col quale ha lavorato su La7 nel talk show Markette – Tutto fa brodo in TV e su Italia 1 nel nuovo late show Chiambretti Night. Nel 2018, si è lanciato nuovamente nel circuito dei reality, partecipando alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi. Una vetrina importante che gli ha permesso di ottenere un ruolo da conduttore radiofonico a RTL 102.5 e un posto nel cast di Detto Fatto, in onda su Rai 2. Dove, ancora oggi, si occupa di giudicare i look delle star del cinema.

Back to school: vita privata di Jonathan Kashanian

Al momento, Jonathan Kashanian è single. In passato, ha fatto molto discutere il rapporto nato a L’isola dei famosi con la cantante Bianca Atzei. Ma, a dispetto dei gossip, i due si sono sempre e solo dichiarati grandi amici.