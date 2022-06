Joker, pronta la sceneggiatura del sequel: le foto su Instagram

La notizia era nell’aria da mesi, ma ora è ufficiale. Joker, film premio Oscar con Joaquin Phoenix, avrà un sequel. Lo ha annunciato lo stesso regista Todd Phillips (Una notte da leoni) con un post su Instagram che ritrae la sceneggiatura del film, anche stavolta scritta a quattro mani con Scott Silver. Il secondo capitolo dovrebbe chiamarsi, stando al titolo provvisorio, Joker: Folie a deux, in riferimento a una sindrome psichiatrica per cui due o più persone condividono un quadro delirante. Spazio anche per la prima foto dell’attore protagonista intento a leggere il copione mentre fuma una sigaretta.

Cosa sappiamo al momento sul sequel di Joker con Joaquin Phoenix

Il post, che subito fatto il giro dei social, non contiene alcuna didascalia, pertanto non è possibile conoscere nel dettaglio la trama del nuovo film. Il titolo suggerisce tuttavia che Arthur Fleck, protagonista del primo capitolo e volto dietro il trucco di Joker, possa avere compagnia. Difficile tuttavia dire se si tratterà di un personaggio maschile o femminile e se l’eventuale new entry possa avere un ruolo di grande rilievo. Come è possibile vedere dalla foto, la sceneggiatura è pronta dallo scorso 18 maggio, pertanto ulteriori informazioni potrebbero arrivare a breve. Secondo Deadline, Joaquin Phoenix non avrebbe ancora firmato il nuovo contratto, ma gli accordi dovrebbero essere ormai ai dettagli.

La possibilità di un sequel era già nota dal finale del primo capitolo, che vedeva Arthur Fleck dare vita alla celebre figura del Joker, villain di Batman. Chissà che nel sequel non compaia anche l’Uomo Pipistrello, anche se Bruce Wayne era apparso ancora molto giovane in alcune scene. Joker, sbarcato in sala nel 2019, ha ottenuto sin da subito recensioni positive sia dalla critica sia dal pubblico. Il film ha incassato 1,07 miliardi di dollari in tutto il mondo, tanto da diventare uno dei cinecomic DC più redditizi di sempre. Numerosi anche i riconoscimenti, su cui spiccano due premi Oscar su 11 nomination. Statuette infatti per Joaquin Phoenix come “Miglior attore protagonista” e per Hildur Guðnadóttir, premiato per la colonna sonora. Spazio per altrettanti Golden Globe e Bafta, oltre al Leone d’Oro a Venezia.

