Joker stasera su Canale 5: da Phoenix a Ledger, gli attori nei panni del nemico di Batman

Stasera martedì 16 novembre, alle 21,45 su Canale 5, arriva in prima visione Joker, film premio Oscar con Joaquin Phoenix. Il primo progetto dedicato alla nemesi di Batman ha vinto anche due Golden Globes e il Leone d’oro alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Joker, trama e cast del film stasera 16 novembre 2021 su Canale 5

Gotham City, 1981. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) è un uomo disadattato e depresso che deve convivere quotidianamente con diversi disturbi mentali. Tra questi, anche la sindrome pseudobulbare che gli provoca improvvisi attacchi di risate, soprattutto nei momenti di maggiore tensione. Il suo sogno è fare il cabarettista come il suo idolo Murray Franklin (Robert De Niro), ma l’assenza del talento necessario lo costringe a guadagnarsi da vivere come clown lungo le strade della città. La sua routine, squallida e apparentemente senza uscita, si interrompe di rado al passaggio di Sophie Dumond (Zazie Beetz), vicina di casa di cui è da sempre innamorato.

Nel frattempo, Thomas Wayne (Brett Cullen), padre di Bruce, si candida a sindaco e annuncia grossi tagli all’assistenza pubblica, tra cui il servizio di assistenza sociale di cui Arthur beneficia per i suoi disturbi. Inizierà così per l’uomo un lungo calvario che lo porterà a toccare il fondo e scoprire lati della sua personalità ignoti e terrificanti. Nascerà così infatti il personaggio di Joker, il clown criminale che terrorizzerà Gotham negli anni a venire.

Nel cast, anche Frances Conroy, Brett Cullen e Bill Camp. Alla regia c’è invece Todd Phillips, già dietro la cinepresa della trilogia Una notte da leoni con Bradley Cooper. Acclamato dalla critica, il film ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino internazionale tanto da giustificare la produzione di un sequel.

Da Jack Nicholson a Heath Ledger, tutti i volti di Joker

Prima di avere un film tutto suo, il celebre antagonista di Batman è apparso al cinema in diversi film dedicati al Cavaliere Oscuro. Apparso già nel 1940 sul primo fumetto dedicato all’Uomo pipistrello, ha poi visto avvicendarsi nei suoi panni delle vere star di Hollywood. Ecco quali sono e in quali film hanno recitato.

Jack Nicholson, Batman (1989) di Tim Burton

Il primo Joker sul grande schermo rappresenta il più fedele ai fumetti della DC Comics. Jack Nicholson in Batman di Tim Burton è diventato in poco tempo un’icona di genere. Buffo ma al contempo stesso sadico, temibile nonostante il completo colorato, sembra essere uscito direttamente dalle tavole fumettistiche. Per la sua performance, l’attore americano ricevette anche una nomination ai Golden Globes come “Miglior attore in un film commedia o musicale” e una candidatura ai Bafta come “Miglior attore non protagonista”.

Heath Ledger, Il Cavaliere Oscuro (2008) di Christopher Nolan

Anarchico, folle, agente del caos. Il Joker di Heath Ledger è stato tante cose, ma viene ricordato anche per la triste fine del suo interprete. Ledger infatti morì pochi mesi dopo aver finito le riprese a causa di un’overdose da farmaci. Celebri ancora gli appunti rinvenuti sul suo diario personale, in cui diede forma al personaggio tramite uno studio di oltre sei mesi dei fumetti e delle precedenti interpretazioni. La performance gli valse il premio Oscar postumo come “Miglior attore non protagonista”, il primo nella storia dei cinecomic.

Jared Leto, Suicide Squad (2016) di David Ayer

Nuovo film, nuova sfaccettatura comportamentale. Jared Leto, leader della rockband 30 Seconds to Mars e attore premio Oscar, in Suicide Squad ha offerto una versione gangster del celebre villain della DC. La sua scarsa presenza sullo schermo, dovuta a decisioni della Warner Bros che hanno causato non poche polemiche con il regista David Ayer, non gli hanno conferito grande notorietà tra i fan. Nel marasma di recensioni negative del film, però, la performance di Leto è stata fra le poche note positive per la critica.

Cameron Monaghan, Gotham (2015-19)

In Gotham, serie tv ambientata nell’universo narrativo di Batman prima della nascita del Cavaliere Oscuro e con un Bruce Wayne ancora adolescente, il nome di Joker non compare mai. Tuttavia, i tratti del suo carisma si possono già intravedere nel personaggio di Jerome Valenska (Cameron Monaghan). Un assassino psicopatico dalla spiccata cattiveria che prova un piacere nell’uccidere e infliggere dolore che, nel finale di stagione, assume tutti i caratteri principali del Joker.

Mark Hamill, il Joker delle serie animate

Non solo cinema, ma anche e soprattutto cartoni animati. Joker, in lingua originale, vanta la voce di Mark Hamill, il Luke Skywalker della saga di Star Wars. La stella di Hollywood lo ha interpretato in numerosissime serie tv, tra cui Batman, Batman – Cavaliere della notte, Justice League e nei videogiochi dedicati al Cavaliere oscuro nella serie Arkham. In italiano, a doppiarlo è Riccardo Peroni.