Joker 2 sarà un musical: Lady Gaga nei panni di Harley Quinn?

Novità sul sequel di Joker. Qualche giorno fa, lo stesso regista Todd Phillips aveva sorpreso tutti con un post sui social che annunciava la sceneggiatura del nuovo capitolo. Oggi l’Hollywood Reporter ha sganciato la bomba: potrebbe trattarsi di un musical. Per quanto si parli di semplici voci di corridoio, la notizia sembrerebbe giungere da fonti interne a Warner Bros., casa produttrice del primo capitolo. Non finisce qui però. In trattative per entrare nel cast ci sarebbe nientemeno che Lady Gaga. La popstar, il cui ruolo è ancora top secret, potrebbe prestare il volto ad Harley Quinn, nei fumetti fidanzata del clown nemico di Batman.

Joker 2, l’ingresso di Lady Gaga e il ruolo di Harley Quinn

Nonostante l’annuncio in esclusiva, l’Hollywood Reporter non ha potuto dare ulteriori dettagli sul film in arrivo. Conferma sul potenziale ruolo di Lady Gaga, che non avrebbe ancora un accordo con la produzione, nei panni di Harley Quinn potrebbe trovarsi nel titolo di Joker 2. Come annunciato dallo stesso regista, il nuovo capitolo dovrebbe chiamarsi Folie à Deux, chiaro riferimento al termine medico francese che indica due persone che condividono il medesimo disturbo mentale. È dunque probabile che il clown di Joaquin Phoenix possa avere al suo fianco proprio Harley, storica fidanzata nei fumetti di Batman. Per chi non la conoscesse, si tratta della psichiatra dell’Arkham Asylum di Gotham City che, durante le sedute per curare il criminale, se ne innamora perdutamente dando vita a una relazione passionale e diventandone complice.

Lady Gaga dunque prenderebbe il testimone da Margot Robbie, che ha vestito i panni del personaggio nei due film Suicide Squad e nel film standalone Birds of Prey. Tuttavia, sempre secondo i media statunitensi, le due storie potrebbero continuare a coesistere in parallelo dato che si tratterebbe di due realtà distinte del DC Universe. Il primo capitolo di Joker catturò l’attenzione di pubblico e critica, facendo incetta di premi e incassi al botteghino. I dati ufficiali al box office parlarono di 1,07 miliardi, tanto da essere il cinecomic Rated-R (vietato ai minori) più redditizio di sempre. Joaquin Phoenix ottenne premio Oscar e Golden Globe per la sua interpretazione, mentre il film ricevette il Leone d’Oro a Venezia.