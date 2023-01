Jojo Rabbit stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

In vista della Giornata della Memoria di domani, stasera 26 gennaio, alle 21.25 su Rai2, sbarca Jojo Rabbit, film del 2020 di e con Taika Waititi. La trama si svolge in un piccolo paese della Germania nel 1944, nel pieno della Seconda guerra mondiale. Protagonista è un bambino tedesco che improvvisamente scopre una ragazzina ebrea in soffitta che sua madre sta nascondendo alle SS. Deciso a denunciarla per via del suo forte nazionalismo, dovrà frenare il suo spirito per evitare guai alla madre. Ad aiutarlo ci sarà il suo amico immaginario, una versione buffa e ironica di Adolf Hitler. Nel cast Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Sam Rockwell e Rebel Wilson.

Jojo Rabbit, trama e cast del film stasera 26 gennaio 2023 su Rai2

Germania, 1944. In un piccolo paese non specificato vive Johannes Betzler (Roman Griffin Davis), ragazzino di 10 anni che trascorre le sue giornate con la madre Rosie (Scarlett Johansson). Il padre è infatti al fronte in Italia, mentre la sorella Inge è morta da poco per un’influenza. Suo unico amico è il coetaneo Yorki (Archie Yates), con cui si unisce alla Gioventù hitleriana sotto la guida del capitano Klenzendorf (Sam Rockwell) e di fräulein Rahm (Rebel Wilson). Un giorno, durante il suo addestramento, riceve l’ordine di uccidere un esile coniglio ma si rifiuta e prova a liberarlo. I suoi compagni, infervorati anche dal capitano, lo prendono però in giro, affibbiandogli il nomignolo di “Jojo Rabbit”. Nonostante le umiliazioni, Jojo può fare affidamento sul suo grande e potente amico immaginario: una versione grottesca e ironica di Adolf Hitler (Taika Waititi).

Spinto dal suo nazionalismo e dalla sua devozione al Führer, Jojo odia gli ebrei pur non avendone mai visto o incontrato uno. È inoltre fermamente convinto che sia giusto inviarli nei campi di concentramento e che sia giusto ucciderli. Tutto cambia quando scopre che sua mamma ha nascosto in soffitta una ragazzina, Elsa Korr (Thomasin McKenzie). Vorrebbe denunciare la questione, ma scopre che anche la sua famiglia in tale caso andrebbe incontro a punizioni severe. Fondamentale per capire cosa fare sarà proprio l’immaginario Hitler che, fra litigi e consigli, risulterà l’unica fonte di saggezza per il ragazzino. Nel cast anche Alfie Allen, noto per aver interpretato Theon ne Il Trono di Spade.

Jojo Rabbit, 5 curiosità sul film stasera 26 gennaio 2023 su Rai2

Jojo Rabbit, le ricerche sul nazismo del regista

Per realizzare il suo film, Taika Waititi ha effettuato numerose ricerche sulla Germania ai tempi della dittatura nazionalsocialista. Ha scoperto che il Paese non era oscuro e cupo come molti registi e scrittori hanno detto nel corso degli anni, ma uno Stato vivace e alla moda. Pertanto ha deciso di raffigurare la cittadina tedesca con toni eleganti e celebrativi, senza dimenticare ironia e caricatura.

Jojo Rabbit, la discendenza ebrea di Taika Waititi

Regista del film è Taika Waititi, che veste anche i panni di Adolf Hitler nella versione buffa immaginata da Jojo. Viste le origini ebree di sua madre, in tanti hanno chiesto all’attore e cineasta per quale motivo abbia deciso di vestire proprio i panni del Führer. «La risposta è semplice», ha dichiarato in conferenza stampa. «Quale modo migliore per dirgli “Fuck You” in continuazione?».

Jojo Rabbit, l’accento tedesco di Sam Rockwell

Nel cast c’è anche Sam Rockwell, premio Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri nel 2018. L’attore veste i panni di Klenzendorf, capitano della Gioventù hitleriana che frequenta ogni giorno il giovane Jojo. Al fine di migliorare il suo accento tedesco, l’interprete ha seguito diversi corsi assieme a un coach personale. Di comune accordo con Waititi, ha poi scelto di dare una precisa impronta al personaggio, interpretandolo come fosse un «Bill Murray con una parlata germanica».

Jojo Rabbit, critica e incassi al botteghino

Acclamato dalla critica, il film di Taika Waititi ha ottenuto il premio Oscar per la “Miglior sceneggiatura originale”. Accanto anche altre cinque nomination, tra cui “Miglior film”, oltre a scenografia, montaggio e costumi. Candidatura anche per Scarlett Johansson come “Miglior attrice non protagonista”. Su Rotten Tomatoes, aggregatore online di recensioni, vanta un indice di gradimento dell’80 per cento. Eccellenti anche gli incassi, dato che al botteghino ha totalizzato 90.3 milioni di dollari partendo da un budget di appena 14 milioni.

Jojo Rabbit, la colonna sonora con David Bowie

La colonna sonora, come molti dettagli del film, non è casuale. La canzone di chiusura della narrazione è Heroes, capolavoro di David Bowie. Si tratta di un brano che il Duca Bianco scrisse per raccontare la storia di due amanti separati dal muro di Berlino.