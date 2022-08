Johnny Depp sarà Luigi XV: il ritorno sulle scene dopo la separazione

Finalmente ci sarà il mitico ritorno di Johnny Depp sul set. L’attore americano interpreterà Luigi XV e questo è il suo primo ruolo dopo la separazione dall’attrice Amber Heard.

La foto di Johnny Depp nei panni di Luigi XV per il suo grande ritorno

Johnny Depp ha passato la sua estate facendo un tour con Jeff Beck sui palchi di tutta Europa, vivendo il suo sogno di essere una rockstar. Tuttavia, dopo la vittoria nel processo contro Amber Heard, il cinema ha chiamato nuovamente il divo di Hollywood. Per questa ragione, l’attore ha partecipato alle riprese in Francia di un nuovo progetto cinematografico che lo vede come protagonista. La prima foto svelata dalla produzione del film, la Why Not Productions, ha già entusiasmato e sorpreso i suoi ammiratori.

Johnny Depp vestirà i panni del controverso re Luigi XV nel film intitolato Jeanne du Barry. Questa sarà una pellicola in costume che racconterà la storia dell’ultima storia amorosa del sovrano di Francia detto “il Beneamato”, rimasto sul trono per 59 anni, dal 1715 al 1774. La regista del film, la francese Maiwenn Le Besco, vestirà i panni di Jeanne du Barry, figlia illegittima di una sarta capace di diventare la favorita del re. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche durante l’anno 2023.

Attesa per il primo ruolo dopo la separazione con Amber Heard

Dopo tanto tempo lontano dal maxi schermo Johnny Depp ritorna per un ruolo di primaria importanza. Erano ben tre anni che l’attore non partecipava a una nuova produzione. Hollywood lo aveva rigettato e criticato dopo le accuse di Amber Heard che lo hanno spinto ad affrontare il processo dal quale è uscito vincitore. L’attrice e regista Maiwenn Le Besco è stata la prima a credere nella rinascita del divo nel bel mezzo del processo, mettendosi in contatto con lui prima ancora che fosse emesso il verdetto. Per tutti i fan e gli amanti del cinema questa è davvero una buona notizia.