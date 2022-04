Johnny Depp oggi: malattia di Parkinson, vita privata e film dell’attore

Johnny Depp è uno degli attori più famosi di Hollywood. Noto per aver recitato in moltissime pellicole di successo, è balzato ultimamente agli onori delle cronache per aver ingaggiato con l’ex moglie Amber Heard una lunghissima battaglia legale. Inoltre, qualche tempo fa alcune foto che lo ritraevano pallido e dimagrito avevano fatto preoccupare i fan, tanto da far supporre che soffrisse di qualche malattia. Ecco com’è diventato oggi Johnny Depp.

Johnny Depp oggi: la malattia

Johnny Depp qualche tempo fa è apparso visibilmente dimagrito e pallido in una foto scattata a San Pietroburgo poco prima di iniziare un concerto con la sua band The Hollywood Vampires. Lo stesso si è verificato in Germania. “È malato?” ha chiesto qualcuno sotto l’ultimo post nella pagina ufficiale Instagram dell’attore.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Hollywood Reporter che cita IMDb, l’attore allora sarebbe stato impegnato in post produzione in Richard Says Goodbye, pellicola in cui interpreta un professore a cui viene diagnosticata una malattia terminale. Questi decide di cambiare radicalmente la sua vita, cominciando a cedere a qualsiasi vizio e sregolatezza. Dall’alcool, alla droga, fino ad assumere atteggiamenti promiscui e insultando chiunque gli vada contro. Proprio per impersonare al meglio il protagonista del film, Depp avrebbe dunque perso peso e messo in atto una trasformazione fisica.

La vita privata dell’attore

Depp, uno degli uomini più affascinanti ed amati dal pubblico cinematografico, si è legato nel corso degli anni a donne meravigliose. Ha fatto coppia con la supermodella Kate Moss, Winona Ryder, Jennifer Grey, iconica protagonista di Dirty Dancing. Poi è convolato a nozze con Lori Anne Allison, make up artist, e successivamente con l’attrice francese Vanessa Paradis, con la quale ha dato alla luce i due figli Lily Rose Melody, nata nel ’99, e John Jack Christopher Depp III nato nel 2002. L’ultimo matrimonio dell’attore è invece stato con la collega Amber Heard, subito naufragato e terminato in una lunghissima battaglia legale, nella quale i due ex coniugi sono ancora impegnati.