Johnny Depp, ipotesi nuovo amore con Joelle Rich: chi è l’avvocata inglese

Sembra esserci proprio una nuova avventura amorosa per Johnny Depp, il capitano Jack Sparrow eroe di grandi e piccini. Dopo aver affrontato il lungo processo contro l’ex moglie, l’attrice Amber Heard, sembra proprio che ci sia per Depp una storia con l’avvocata inglese Joelle Rich. Ecco tutti i dettagli su questo gossip.

Chi è Joelle Rich: la nuova probabile fidanzata di Johnny Depp

Joelle Rich è un’avvocata inglese di 37 anni dunque ne ha 22 in meno di Johnny Depp, ed è uno dei soci dello studio legale Schillings. Le informazioni sulla sua carriera si possono reperire su LinkedIn e infatti Joelle ha studiato legge all’Università di Birmingham e si è specializzata in «media, entertainment, proprietà intellettuale e acquisizioni commerciali e private». Rich ha acquisito popolarità per aver rappresentato Meghan Markle quando alcuni giornali britannici pubblicarono la lettera scritta dalla duchessa di Sussex al padre Thomas.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Joelle Rich è mamma di due figli e sta divorziando dal marito. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media americani, la separazione sarebbe avvenuta probabilmente dopo aver conosciuto l’attore. In effetti, l’avvocata faceva parte dello staff che ha rappresentato Johnny Depp durante il processo che ha visto coinvolti l’attore e il quotidiano britannico The Sun, accusato di diffamazione.

Le voci della frequentazione tra i due

Da tempo si susseguivano voci sulla frequentazione e sul rapporto tra Johnny Depp e l’avvocata Joelle Rich. Ora però, sembra che la situazione sia diventata più concreta e non si parlerebbe più di un semplice gossip ma di una nuova storia d’amore. Alcuni tabloid esteri, come U Weekly e TMZ etichettano la Rich come la nuova fidanzata di Johnny Depp e sono sicuri che tra poco la coppia ufficializzerà il tutto. I fan dell’attore dunque, non devono far altro che aspettare le prossime notizie per scoprire se Johnny ha realmente trovato un nuovo amore.