Johnny Depp e Kate Moss: le immagini della loro storia d’amore

“Non mi ha mai spinto giù dalle scale“. È questa la testimonianza di Kate Moss, che ha dunque difeso Johnny Depp durante il processo con Amber Heard. La supermodella è apparsa nel tribunale di Fairfax, Virginia, in un videocollegamento di pochi minuti dalla contea di Gloucestershire. Ecco cosa ha detto.

La testimonianza di Kate Moss a difesa di Johnny Depp

Kate Moss, durante il suo intervento nel tribunale di Fairfax, ha ricordato la caduta che ha dato adito ai pettegolezzi sulla presunta violenza di Depp nei suoi confronti. All’epoca della loro relazione, Moss e Depp si trovavano in vacanza in Giamaica quando “durante un temporale sono scivolata dalle scale e ho battuto la schiena”, ha detto la modella. Depp, che era già uscito dalla stanza del Golden Eye Resort, è tornato indietro sentendo le grida di dolore. “Johnny è corso ad aiutarmi, mi ha portato in camera e chiamato un medico”, ha concluso. I legali di Amber Heard hanno deciso di non fare ulteriori domande alla testimone rinunciando al controinterrogatorio. La storia d’amore tra i due attori

Johnny Depp e Kate Moss sono stati insieme quattro anni, tra il 1994 e il 1997, formando una delle coppie più iconiche della storia del cinema. A farli conoscere, tra i tavoli del Tabac di New York, pare sia stato il giornalista di Vanity Fair America George Wayne: “Johnny era sul retro a cenare e Kate è entrata con Naomi Campbell. Io l’ho afferrata e ho fatto le presentazioni! Non avevo idea che sarebbero poi diventati la coppia per eccellenza delle stagioni a venire“.

I due hanno viaggiato in tutto il mondo e fatto parlare parecchio di sé, per lo stile di vita festaiolo e sregolato. Sono stati all’hotel Ritz di Parigi, dove lui era solito affittare una suite da 18 mila dollari nonostante lei avesse un appartamento in città, e allo Chateau Marmont di Los Angeles (la leggenda narra che hanno fatto l’amore in tutte le 63 camere dell’hotel) e ancora al The Viper Room, sempre a bordo di un jet privato. Insieme hanno distrutto almeno una camera d’hotel.

Nel 1997 c’è stata la prima breve separazione, per i troppi impegni di lavoro di lui, subito seguita però dalla riconciliazione. Nel gennaio dell’anno successivo Depp avrebbe ordinato 36 bottiglie di champagne per riempire una vasca da bagno vittoriana al Portobello Hotel di Notting Hill.

L’agente di Moss, però, ha sempre negato: “Non era con Kate, non è il suo stile“. Quell’anno Kate sperava ancora che si sarebbero sposati, ma pochi mesi dopo fu lui a lasciarla. La loro ultima uscita in coppia è stata al Festival di Cannes nel maggio 1998, dove Depp stava promuovendo Paura e delirio a Las Vegas.

Non molto tempo dopo, Depp in un’intervista si sarebbe definito single. “Sono stato così stupido. Sono io quello che deve assumersi la responsabilità di quello che è successo: è stato difficile andare d’accordo. Ho lasciato che il mio lavoro si intromettesse e non le ho prestato l’attenzione che avrei dovuto“.

Nel giro di qualche settimana l’attore avrebbe incontrato Vanessa Paradis. Un altro colpo di fulmine. Tre mesi dopo, lei e Johnny, aspettavano già il primo figlio. Kate, invece, sarebbe entrata per la prima volta in rehab.

Per Depp, ammetterà dopo, “ho pianto per anni”. È stata la storia d’amore, parole sue, che ha definito la sua vita. “Non c’è nessuno che sia mai stato davvero in grado di prendersi cura di me. Johnny l’ha fatto per un po’“, racconterà diversi anni dopo la modella.