Johnny Depp contro Amber Heard – Il primo processo, stasera su Nove: cosa sapere sul documentario

Quella tra Johnny Depp e Amber Heard è, senza dubbio, una delle débâcle giudiziarie più commentate degli ultimi tempi, tra dirette streaming, telecronache social e meme. Per chi non l’avesse seguita sin dall’inizio o per gli appassionati interessati ad approfondirne i retroscena, Nove propone in esclusiva un recap del primo processo (non, dunque, quello in corso in queste settimane), nel documentario in due parti Johnny Depp contro Amber Heard – Il primo processo, in onda questa sera, mercoledì 25 maggio 2022 a partire dalle 21.20

Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo: di cosa parla il documentario

Al centro del documentario la travagliata battaglia legale tra i due ex coniugi, da un lato la star del franchise Pirati dei Caraibi, dall’altro una delle attrici di punta della saga di Aquaman. Attraverso materiale d’archivio, fotografie e filmati, il documentario passerà in rassegna le tappe fondamentali del primo processo, partendo da dove tutto è iniziato: la denuncia per diffamazione che Depp ha mosso contro la 36enne per un articolo sul Washington Post risalente al 2018, dove Heard affermava di aver subito violenza domestica senza, però, nominarlo esplicitamente. Dichiarazioni per cui l’attore ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari e, di riflesso, l’ex modella ha iniziato a pretenderne 100 per i maltrattamenti tollerati.

Ci sono due verità per ogni storia. In esclusiva le testimonianze e le immagini inedite che svelano la cruda realtà dietro la coppia da sogno 👀#JohnnyDeppControAmberHeard – #IlPrimoProcesso – mercoledì alle 21:25 sul #NOVE. pic.twitter.com/4NY8GrFqxQ — NOVE (@nove) May 19, 2022

Spazio, poi, al racconto shock di due anni di matrimonio decisamente controversi con l’ausilio di ricostruzioni e alcune delle prove portate in tribunale, tra cui messaggi, file audio registrati dai due e interviste esclusive a persone vicine all’ex coppia, presentate alla Corte dagli avvocati delle due parti, David Sherborne per lei e Sasha Wass QC per lui. Infine, un focus sulle conseguenze che tutto questo bailamme ha avuto sulla carriera del duo, con la deposizione di Depp che racconta del suo percorso professionale ormai in frantumi, segnato per sempre da illazioni che hanno rovinato il rapporto coi figli e distrutto contratti importanti, come quello con la Disney, e del tentativo di ripartire e di riemergere.

Johnny Depp contro Amber Heard – Il primo processo: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 9 del digitale terrestre e 145 di Sky, Johnny Depp contro Amber Heard – Il primo processo è disponibile anche on demand su Discovery + e in diretta streaming sul sito di Nove.