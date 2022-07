Johnny Depp ha scritto una canzone sul processo contro Amber Heard

Il lungo e assai pubblicizzato processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, diventato fonte di aspri dibattiti e meme sul web, ha dato ispirazione a Johnny Depp, che oltre a vincere la causa ha scritto una canzone su quanto accaduto. Il pezzo uscirà il 15 luglio e farà parte dell’album 18, che l’attore ha registrato insieme a Jeff Beck, ex chitarrista degli Yardbirds.

Johnny Depp, le cose da sapere su 18

L’album 18 conterrà 13 brani, tra cui due inediti scritti proprio da Depp: This is a Song for Miss Hedy Lamarr e Sad Motherfuckin’ Parade. Come si può intuire dal titolo, è quest’ultimo il brano ispirato dal processo contro la ex moglie. «Sono rimasto sbalordito. È uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me», ha dichiarato Jeff Beck. Gli altri brani di 18 sono tutte cover, da Venus In Furs dei Velvet Underground, a Let It Be Me degli Everly Brothers, fino a What’s Going On di Marvin Gaye e Isolation di John Lennon. Nei giorni scorsi è stata diffusa la cover di The Death and Resurrection Show, reinterpretazione del brano del 2003 firmato dalla band britannica Killing Joke. A maggio, Johnny Depp aveva fatto un’apparizione a sorpresa sul palco alla Royal Albert Hall di Londra, nel corso di un concerto di Jeff Beck. Poco tempo dopo era stato annunciato del progetto musicale di coppia. I due suoneranno presto in Italia: succederà il 20 luglio al festival Pordenone Blues & Co.

Johnny Depp, gli inizi come chitarrista

Johnny Depp vanta numerose amicizie nel mondo della musica e lui stesso ha iniziato la carriera come musicista: da giovane si era trasferito dalla Florida a Los Angeles proprio per tentare la sorte con la sua band The Kids, di cui era cantante e chitarrista. Le cose non andarono come auspicato e Depp, rimasto a corto di denaro, fece vari lavori. Poi il provino per il primo film della saga di Nightmare, che gli cambiò la vita. Ma non ha mai abbandonato la musica, coltivando numerose amicizie nell’ambiente (come Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith, con cui forma gli Holtwood Vampires) e continuando a suonare. È sua, ad esempio, la chitarra nel brano Fade In-Out, contenuto nel terzo album degli Oasis, Be Here Now. E non bisogna dimenticare che la ex compagna Vanessa Paradis, da cui ha avuto due figli, è sia attrice che cantante.

Amber Heard vorrebbe chiedere l’annullamento del processo

A proposito del processo che ha visto come protagonista Depp, secondo una recente indiscrezione Amber Heard vorrebbe chiedere l’annullamento del processo appigliandosi a un cavillo. Un membro della giuria, inizialmente selezionato, sarebbe stato sostituito con un omonimo: di qui il vizio di forma che potrebbe annullare la sentenza.

