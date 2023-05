Johnny Depp acclamato a Cannes: «Hollywood? Non ci penso più»

Johnny Depp è stato accolto al Festival di Cannes da grande star. Nonostante abbia dato buca alla cena di gala di apertura all’Hotel Carlton, l’attore è stato acclamato dal pubblico e il suo film, Jeanne du Barry, in cui interpreta re Luigi XV, ha ricevuto ben sette minuti di applausi e ovazioni. C’è chi lo stuzzica, chiedendogli se si possa parlare di ritorno sulla scena. Lui, invece, risponde: «Ritorno, ritorno, sono cliché. Ma quale ritorno, non ero andato da nessuna parte. Anzi sono qui a Cannes». Il riferimento è alla lunga vicenda giudiziaria che l’ha visto protagonista nel processo con la ex moglie Amber Heard.

Depp alla conferenza: «Non penso più ad Hollywood»

L’arrivo di Johnny Depp in conferenza stampa, per la presentazione del film, è stato da vera star. Sembrava che non arrivasse più e che quella sedia sarebbe rimasta vuota. Poi, dal nulla, eccolo. E inevitabilmente le domande dei giornalisti riguardano soprattutto il ritorno sulle scene. Lui risponde che non pensa più al passato: «Non mi sono sentito boicottato da Hollywood perché non penso a Hollywood. Io stesso non ho più bisogno di Hollywood. Certo è stato come una sorta di scherzo come qualcosa di strano che ha preso il sopravvento: quando ti viene chiesto di dimetterti da un film che stai facendo a causa di qualcosa che è semplicemente un mucchio di voci è strano».

La trama del film

Jeanne du Barry è il nuovo film di Maïwenn, attrice e regista di 47 anni, che interpreta l’omonima cortigiana, la favorita di Re Luigi XV. Quest’ultimo è invece interpretato da Johnny Depp. La storia verte interamente sulle vicende della giovane, che appartiene alla classe operaia e che cerca di conquistare il proprio posto a Versailles, fino ad arrivare al fianco del re diventando la sua amante ufficiale.