Johnny Depp ha vinto il processo: Amber Heard pagherà 10 milioni di risarcimento

Si chiude con la vittoria di Johnny Depp e un risarcimento da 15 milioni di dollari (che diventeranno poco più di 10) per diffamazione il processo che ha visto protagonisti l’attore di Hollywood e l’ex moglie Amber Heard. Quasi un reality show, per il circo mediatico che ha generato la vicenda, conclusasi con il successo dell’ex protagonista dei Pirati dei Caraibi. Non una linea totalmente vincente, però, quella dei suoi avvocati, visto che anche a lui è stato riconosciuto il reato di diffamazione ai danni della ex. Ora Amber dovrà pagare 15 milioni di dollari di risarcimento. Una cifra minore rispetto ai 50 richiesti da Depp, ma sempre alta. 10 riguardano il risarcimento danni, 5 i danni considerati punitivi.

Le reazioni di Depp e Heard

Umori opposti per l’ex coppia, con Johnny Depp a esultare e Amber Heard a mostrare tutto il proprio rammarico. L’attore ha affidato a Instagram la propria gioia: «Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me, sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita. Fin dall’inizio l’obiettivo di questo caso è stato rivelare la verità, indipendentemente dall’esito. Svelare la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti al mio fianco. Ora mi sento in pace sapendo di averlo fatto». Dall’altra parte l’attrice non nasconde una «delusione» che «supera qualsiasi parola». Dopo il verdetto ha dichiarato: «Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito. Questo è un ritorno all’epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata».

Il risarcimento ridotto e la diffamazione di Depp

La legge della Virgini è intervenuta a favore di Amber Heard riducendo la cifra che dovrà pagare per i danni considerati punitivi. Non più 5 milioni di euro, ma 350mila. Depp incasserà poco più di 10 milioni, ma ne dovrà pagare 2 alla donna. L’attore, infatti, è stato ritenuto colpevole di diffamazione. Anche lui ha diffamato la ex, quando ha definito «un imbroglio» le sue accuse. Così da 15 milioni iniziali, la cifra si riduce a poco più della metà.

Esultano anche i fan

Non solo Depp ed Heard protagonisti del processo, ma anche un circo mediatico di proporzioni enormi, ingigantito dai social, soprattutto TikTok. I fan hanno sostenuto l’attore, e sul web la posizione è sembrata sempre più a favore dell’uomo che della ex moglie. Poco prima della sentenza, arrivata nelle ore notturne in Italia, un importante gruppo di fan si è assiepato fuori dal tribunale con tanto di striscioni e cartelloni per Johnny Depp.