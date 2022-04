Non solo Depp-Heard: quando il divorzio tira fuori il peggio della coppia

Se è vero che oggi a Hollywood e dintorni quando si parla di divorzio o separazione quello che va per la maggiore è il conscious uncoupling di stampo paltrowniano con i coniugi che si lasciano felici e contenti, è altrettanto vero che di divorzi da fuoco e fiamme la cronaca delle star ne riporta tanti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato quello tra Johnny Depp e Amber Heard terminato con un assegno da 7 milioni di dollari che Amber ha donato a un’associazione di vittime di violenza domestica.

Johnny Depp e Amber Heard: il ping pong delle accuse

Nonostante il divorzio sia stato firmato nel gennaio 2017 gli strascichi della storia non sono ancora terminati. È infatti in corso proprio in questi giorni il processo più mediatico del momento, ovvero quello intentato per diffamazione da Johnny Depp nei confronti dell’ex moglie Amber Heard rea, nel dicembre 2018, in pieno scandalo MeToo, di aver scritto un corsivo sul Washington Post nel quale parlava di violenza domestica. Nell’articolo, pur non citando mai Depp, Heard faceva riferimento a fatti che avrebbero potuto far pensare alla catastrofica fine del loro matrimonio naufragato – dopo soli 15 mesi – nel maggio 2016. La donna si definiva un «personaggio pubblico che rappresenta l’abuso domestico». Ora Depp ha chiesto un risarcimento da 50 milioni di dollari per diffamazione. Il processo – trasmesso in streaming nell’ultima settimana – vanta un ‘cast’ di testimoni da red carpet che vanno dal numero uno di Tesla Elon Musk agli attori James Franco, Paul Bettany ed Ellen Barkin chiamati a rivangare i momenti più bui di un matrimonio tanto discusso e chiacchierato. Tradimenti, dita mozzate, pugni, fiumi di alcol e droga, grida, rivendicazioni lacrime e orrore che vengono rimbalzati da una parte all’altra dell’ex coppia in una sorta di spietato gioco di specchi tra vittima e carnefice rinfacciato a suon di cause milionarie tra le due parti. Ma, quando si parla di divorzi vip, Johnny e Amber non sono certo i primi ad aver offerto il peggio di sé a mezzo stampa dimenticando l’antico adagio che i panni sporchi si lavano in casa.

Carlo e Diana: il divorzio più mediatico della storia

Se poi la casa è quella reale non lavare i panni sporchi tra le mura domestiche fa ancora più rumore. Il più mediatico tra tutti gli addii è di sicuro stato quello tra il Principe Carlo e Lady Diana con in mezzo Camilla Parker Bowles e un intrigo di tradimenti e amanti degno di una soap opera. «Il matrimonio a tre» era stato ribattezzato quello tra Lady D e il Principe Carlo, con Camilla sempre sullo sfondo in un ruolo di eterna amante che ha dovuto aspettare la drammatica morte della legittima consorte dell’erede a trono per entrare a corte dalla porta principale. La separazione tra Carlo e Diana è avvenuta nel 1992 mentre il divorzio è stato firmato quattro anni dopo con un accordo di riservatezza da 17 milioni di sterline. La verità di quanto accaduto tra le mura di Kensington Palace, quindi, non si saprà mai, ma tra interviste, biografie, documentari e rivelazioni non autorizzati si ha un quadro abbastanza completo dell’amore infelice della principessa del popolo stritolata tra bulimia e insicurezza, coccolata dagli amanti e osteggiata da un marito che non la desiderava.

Mick Jagger e Jerry Hall: troppe groupie tra marito e moglie

Un divorzio che ha fatto scuola, tanto che Jerry Hall quando ha voluto firmare le carte di mettere fine alla disastrosa unione con il marito Mick Jagger si è rivolta allo stesso studio legale che aveva curato l’addio tra Carlo e Diana. L’ex modella voleva rifarsi a suon di dollari degli infiniti tradimenti perpetrati dal leader dei Rolling Stones ai suoi danni. Jagger era arrivato addirittura a mettere incinta l’ex modella Luciana Morad quando aveva 29 anni per non contare delle notti passate tra le braccia di fan, groupie e donne disposte a tutto pur di essere sedotte dal frontman degli Stones

Woody Allen e Mia Farrow: la Dinasty di Hollywood

Tra le separazione più burrascose della storia posto d’onore merita quella tra tra Woody Allen e Mia Farrow. HBO addirittura lo scorso anno prodotto un documentario per riproporre tutte le tappe della separazione datata 40 anni fa ma andata avanti per decenni. Mia e Woody negli Anni 70 erano tra le coppie più affiatate dello showbiz, con un’intricata famiglia di figli biologici e adottivi. Tra questi c’era Soon-Yi, figlia adottiva di Mia. All’inizio del 1992 l’attrice scoprì che Allen aveva una relazione proprio con la ragazza, che all’epoca aveva 19 anni, ovvero 35 in meno del regista. La cosa sollevò uno scandalo enorme tra accuse di incesto e pedofilia. Farrow tagliò la relazione con Allen, ma la vicenda non finì lì visto che in seguito vennero a galla altre storie di abuso e violenze domestiche lanciate dai Farrow (in particolare dalla figlia Dylan) nei confronti di Allen.

Tom Cruise e Katie Holmes: un divorzio da Oscar

Se l’ex studiata bene Katie Holmes che per anni ha vissuto all’ombra di Tom Cruise mentre lui era all’apice del suo successo. Katie sembrava la moglie perfetta. Silenziosa, schiva, madre premurosa della piccola Suri ha vissuto fianco a fianco a Tom dal 2006 al 2012. Poi, di punto in bianco, ha fatto trovare sulla scrivania del marito le carte del divorzio chiedendo (e ottenendo) la custodia esclusiva di Suri e l’allontanamento dell’attore dalla vita della bambina con l’accusa di volerle obbligare a entrare nella setta di Scientology costringendo la bambina a un duro iter di apprendimento coatto delle regole della setta.

Baldwin-Basinger e Sheen-Richards: quando l’amore finisce sul fondo del bicchiere

Alcol, violenza e prostituzione anche alla base della fine dei matrimoni tra Alec Baldwin e Kim Basinger e tra Denise Richards e Charlie Sheen. Alec e Kim hanno lottato in tribunale per l’affidamento di loro figlia Ireland fino quasi alla maggiore età della ragazza mentre Denise accusava il marito Charlie, poi risultato sieropositivo, di esser un assiduo frequentatore di prostitute.

Brad Pitt e Angelina Jolie: l’happy end non esiste

Anche il divorzio che pareva iniziato bene tra Brad Pitt e Angelina Jolie è finito in tribunale. Il nodo da sciogliere è (ancora oggi) quello dell’affidamento dei sei figli di quella che era la coppia più potente di Hollywood. Dopo un’unione di nove anni Brad e Angelina avevano deciso di sposarsi nel 2014, ma poi, a sorpresa, il matrimonio era naufragato dopo appena due anni. Per i problemi di alcolismo di lui, sosteneva qualcuno; per l’anoressia e i problemi mentali di lei replicavano altri. Fatto sta che lo scambio di accuse è finito in tribunale con Angelina che ha chiesto l’affidamento esclusivo dei figli per tenerli lontani da un padre che gli avvocati di lei ritengono essere dipendente dall’alcol e incline alla violenza. La vicenda non è ancora conclusa ma i due sono decisamente lontani dallo status di ‘separati e contenti’.