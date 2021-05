La leggenda del rock Alice Cooper difende a spada tratta Johnny Depp, con cui suona nel gruppo Hollywood Vampires (insieme a Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith). Si allunga così la “squadra difensiva” di Capitan Sparrow nella quale militano l’attrice Helena Bonham Carter, l’ex moglie Vanessa Paradis e colleghi come Javier Bardem. Depp, da qualche anno, è impegnato in una battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard. I due, dopo un matrimonio durato appena 16 mesi, continuano a scontrarsi tra aule di tribunali e processi. Un valzer iniziato con le dichiarazioni dell’attrice di Aquaman sui presunti abusi fisici subiti a cui l’ex marito ha risposto con un’accusa di adulterio e diffamazione. In un’intervista a Page Six, Alice Cooper ha dichiarato: «Johnny è una delle persone più dolci che conosca. Non farebbe del male a una mosca, ecco perché non credo a nessuna versione della storia se non alla sua. Lo conosco e chiunque lo conosca quanto me può dire lo stesso».

La vicenda, a oggi, risulta ancora parecchio controversa. Nel 2020, la denuncia per violenza fisica ai danni di Depp è diventata il centro di uno scontro legale tra l’attore e The Sun, citato in giudizio per averne parlato come di un uomo particolarmente violento con la moglie, accusandolo di averla maltrattata più volte nel corso del breve matrimonio. Lo scorso novembre il giudice ha reputato queste dichiarazioni “sostanzialmente vere” e Depp ha perso la causa. Vani sono stati i tentativi di ribaltare il verdetto: a marzo 2021 la sua richiesta d’appello è stata bocciata. Eppure il vento potrebbe girare: Come riporta il Daily Mail, un nuovo video potrebbe scagionare l’attore dall’accusa di essere un «picchiatore di mogli» come lo aveva definitoThe Sun.