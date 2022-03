John Wick, stasera su Italia 1: trama, cast, storia vera e curiosità sul film con Keanu Reeves

Keanu Reeves è il protagonista di John Wick, in onda stasera, venerdì 11 marzo 2022, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Chad Stahelski e distribuito nelle sale cinematografiche nel 2014, racconta la storia del leggendario assassino John Wick ed è il primo capitolo di una tetralogia. L’ultima pellicola della saga, la cui uscita era prevista per il 2021, sarà disponibile a maggio 2022 dopo continue variazioni sul calendario a causa della pandemia.

John Wick: cosa sapere sul film in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

John Wick: la trama

John Wick, ex killer professionista, ha lasciato il mondo della violenza e della malavita per sposarsi con Helen, la donna della sua vita. Tutto sembra andare per il verso giusto fino a quando, dopo pochi anni di matrimonio, la moglie si ammala e muore. Tornato a casa, trova l’ultimo regalo che la compagna ha pensato di fargli: un cane che avrà il compito di coccolare e riempire d’affetto. Una sera, però, accade qualcosa che fa ripiombare il passato nella sua vita: a una stazione di servizio, viene coinvolto in un diverbio con un giovane invadente e spregiudicato, Iosef Tarasov, che vorrebbe comprare la sua auto, una Mustang vintage. Wick rifiuta ma, nella stessa notte, il criminale e un complice irrompono nella sua abitazione per rubargliela, picchiandolo e uccidendo il cucciolo. Ripresosi dal pestaggio e sepolto il cane, il desiderio di vendetta lo pervade, facendogli ritrovare a malincuore la vecchia versione di sé e tutti quei fantasmi che pensava (e sperava) di aver dimenticato per sempre.

John Wick: il cast

Accanto a Keanu Reeves nei panni di John Wick, nel cast troviamo anche Michael Nyqvist (Viggo Tarasov), Alfie Allen (Yosef Tarasov), Willem Dafoe (Marcus), Dean Winters (Avi), Adrianne Palicki (Ms. Perkins), John Leguizamo (Aurelio), Daniel Bernhardt (Kirill), Bridget Moymahan (Helen Wick), Ian McShane (Winston), Bridget Regan (Addy), Lance Reddick (Charon), Keith Jardine (Kuzma), Thomas Sadoski (Jimmy), David Patrick Kelly (Charlie), Omer Barnea (Gregori), Toby Leonard Moore (Victor), Clarke Peters (Harry) e Kevin Nash (Francis).

John Wick: cinque curiosità sulla pellicola

1) John Wick: ispirato a una storia vera

Il film si ispira liberamente a una storia vera, quella del Navy Seal texano Marcus Luttrell, uno dei membri dell’operazione Red Wings in Afghanistan nel 2005. Dopo aver ricevuto un Labrador di nome Daisy, Luttrell fu protagonista di un episodio drammatico: nella notte del primo aprile 2009, venne svegliato dal rumore di un colpo di pistola, giusto in tempo per affacciarsi alla finestra e vedere quattro uomini in fuga. Scoperto il cadavere del cane, prese le sue pistole Beretta e iniziò a inseguire i malviventi. Non li uccise: furono intercettati dalla polizia e furono accusati di crudeltà contro gli animali.

2) John Wick: azione in prima persona

In una serie di interviste, Keanu Reeves ha dichiarato di aver girato il 90 per cento delle scene d’azione, senza ricorrere ad alcuno stuntman.

3) John Wick: uno stunt per regista

Chad Stahelski e Reeves avevano già avuto modo di lavorare insieme: il cineasta, infatti, è stato la sua controfigura nei film della trilogia di Matrix.

4) John Wick: un training militare

Per prepararsi alla perfezione al ruolo, l’attore si è allenato nelle arti marziali e nell’utilizzo delle armi. L’addestramento prevedeva faticose sessioni da otto ore al giorno, per quattro giorni alla settimana.

5) John Wick: un ricco bagaglio di riferimenti cinematografici

Tra le pellicole che hanno maggiormente ispirato Stahelski nella produzione dell’action movie figurano The Killer, Senza un attimo di tregua, I senza nome e Il buono, il brutto e il cattivo.