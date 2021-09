Fan dei film d’azione, preparate le armi. Stasera alle 21,20, in prima visione su Rai2, andrà in onda John Wick 3 – Parabellum, terzo capitolo sul killer che ha il volto di Keanu Reeves, per la regia di Chad Stahelski. Nel cast anche Halle Berry, Lawrence Fishburne e Ian McShane. Il film sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

La trama prende avvio dieci minuti dopo la conclusione del precedente capitolo. L’ex sicario John Wick (Keanu Reeves) è ricercato in tutta New York con una taglia di 14 milioni di dollari sulla sua testa. La colpa è quella di aver violato le leggi dell’Hotel Continental, base sicura dei killer, uccidendo un uomo nelle stanze dell’albergo. Scomunicato dall’ordine della Gran Tavola dal manager del Continental, Winston (Ian McShane), deve ora combattere per sopravvivere e uscire dalla Grande Mela, pur consapevole che nessun luogo al mondo potrà mai portargli la pace.

Girato fra Russia, Canada, Marocco e Spagna, è uscito nelle sale italiane il 16 maggio 2019, un giorno prima rispetto agli Stati Uniti. A fronte di un budget di 75 milioni di dollari, John Wick 3 ne ha incassati 57 solo nel primo weekend di programmazione, giungendo a un totale di 322 milioni in totale, 171 dei quali solo in patria. Il 27 maggio 2022 uscirà il quarto capitolo, rimandato di un anno esatto a seguito della pandemia da Covid-19.

Il primo gennaio invece Keanu Reeves sarà al cinema con Matrix: Resurrections, quarto capitolo della nota saga di fantascienza in cui veste i panni dell’eletto Neo. Come si può notare dal trailer disponibile online, il film vede il ritorno alla regia di Lana Wachowski e di Carrie Anne-Moss nei panni di Trinity.

John Wick 3 – Parabellum, 5 curiosità sul film in onda stasera 13 settembre su Rai2

1. John Wick 3 – Parabellum: la dura preparazione di Keanu Reeves

Come ha ricordato lo stesso Keanu Reeves, il terzo capitolo della saga è stato anche il più impegnativo a livello di preparazione. L’attore canadese ha infatti seguito un allenamento di quattro mesi prima delle riprese per imparare a recitare nelle molte scene d’azione, tra cui inseguimenti a cavallo e in moto oltre alle sezioni di arti marziali e alle sparatorie.

2. John Wick 3 – Parabellum: l’infortunio di Halle Berry

Halle Berry, che nel film interpreta una vecchia amica del protagonista, ha dichiarato di aver subito un brutto infortunio durante le riprese. L’attrice, oggi 55enne, si è infatti rotta tre costole durante le prove di una scena d’azione, ma ha preferito comunque continuare a recitare. «È come una medaglia al valore», ha detto nelle interviste promozionali del film. «Recitare al fianco di Keanu è straordinario perché lui è bravissimo, non è facile raggiungere il suo livello».

3. John Wick 3 – Parabellum: l’omaggio a Sergio Leone

In John Wick 3 – Parabellum le pistole non mancano mai e Chad Stahelski ha voluto omaggiare il grande cinema del passato che ha reso i duelli con armi da fuoco un cult. La scena in cui il protagonista smonta e rimonta alcuni vecchi revolver è infatti un tributo a una scena de Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone che vedeva Tuco (Eli Wallach) riparare dei revolver nell’officina di un armaiolo.

4. John Wick 3 – Parabellum: reminiscenze latine

Il sottotitolo del film, Parabellum, deriva dalla frase latina “Si vis pacem, para bellum” (Se vuoi la pace, prepara la guerra) contenuta nel prologo del libro III dell’Epitoma rei militaris di Vegezio. Inoltre, è anche uno dei nomi dell’onnipresente cartuccia per pistola da 9 millimetri. La frase stessa appare tre volte nel film: è tatuata sulla schiena di una ballerina all’inizio, compare sulla porta di un autobus e viene pronunciata in una scena dal manager del Continental, Winston.

5. John Wick 3 – Parabellum: il Keanu Reeves Day saltato per Covid

Il 27 maggio del prossimo anno uscirà al cinema il quarto capitolo della saga. Originariamente, il film sarebbe dovuto sbarcare nei cinema statunitensi il 21 maggio 2021, lo stesso giorno di Matrix: Resurrections in quello che gli organizzatori avevano definito Keanu Reeves Day. Lo scoppio della pandemia ha però rallentato la produzione dei due progetti che usciranno l’anno prossimo in due date separate. Il quarto capitolo di Matrix infatti arriverà in sala l’1 gennaio 2022.